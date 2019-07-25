傳張致恆未婚先做爸爸　家姐張詠恩︰未諗送咩畀姪仔

藝人張致恆（Steven）今日（25日）突然在IG宣布結婚，外界一直以為是舞台劇演員女友梁皓恩（April），但突然傳出「真命天女」其實另有其人。有傳Steven的準太太是他的粉絲，叫做雯雯，今年28歲，而報道更指雯雯已經在4月為Steven秘密產子，在上星期更已經舉辦了百日宴。

Steven今日在IG公布消息。（Instagram@stevencheung）

Steven的姊姊張詠恩（Jan）今日也有在IG發文祝福弟弟，指自己都「升呢」做姑奶。《香港01》記者致電Jan查詢，她確認Steven宣布結婚一事，被問到有否想想送什麼禮物給姪子或姪女，Jan答︰「未諗啊，因為實在太突然喇，我知道呢個消息。（你都係突然知道？）之前有聽過，但係一路都冇一個確實日期或者係會幾時囉，今日都係忽然間，佢咁樣公布，我都完全係冇先兆下，俾我一個surprise。」Jan又指見過弟婦雯雯，記者再追問有關Steven跟雯雯是否已有BB她就指留待弟弟親自回應。及後記者補問Jan，她稱跟Steven合照的不是April，而是雯雯，關於她是粉絲的傳聞，Jan則說︰「呢個我真係唔知道，但係我都唔知點解會話佢係fans。」

Jan指有見過弟婦雯雯。（Instagram@ms_janjan）