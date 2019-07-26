張敬軒扮「火龍果」被稱「腳毛女神」：早啲做代言人就唔會搞成咁

張敬軒打破女藝人拍攝女性脫毛廣告定律，擔任新一任代言人，並與龔慈恩囡囡林愷鈴合作為品牌拍攝微電影《看得見的完美》。為女性脫毛品牌代言，軒仔認為箇中原因是：「可能我平時審美眼光俾人感覺夠挑剔，所以『完美』兩個字應該同我好近，想啟發唔同嘅女仔知道『完美』應該係點，我諗我係個幾唔錯嘅儀容顧問。 」

張敬軒與林愷鈴合作為品牌拍攝微電影《看得見的完美》。

於去年舉行《HinSIDEOUT》演唱會的軒仔，因為要扮「降2度」著熱褲勁歌熱舞，每日開show 前都要悉心處理一對「飛毛腿」，但早前軒仔化身新人「火龍果」，惡搞容祖兒的《Pretty Crazy》變成《Pretty Hungry》，一雙毛腿加「打格海膽」成為焦點，更被冠以「腳毛女神」，軒仔笑言：「如果早啲識做代言人就唔會搞成咁啦，不過我覺得儀容整潔係好重要，尤其女仔，如果處理得唔好，就會俾人有唔整潔嘅感覺。」

張敬軒在微電影中是完美主義者，常常黑面。

在微電影中，軒仔扮演著名形象設計顧問，與剛畢業同樣是設計師的妹妹林愷鈴，因大家都是「完美」主義者而令工作經常產生磨擦。軒仔坦言，因為要飾演事事嚴謹的哥哥，故戲內大部份時間都要黑口黑面兼毒舌，現場拍攝時心情更要保持沉默：「無論做咩角色，都需要好多energy，尤其呢類歇斯底里角色。其實我同戲裡面最相似嘅地方，係對每件事都好有我嘅堅持同執著，同對我嘅音樂一樣，會看重每個細節都想完美。人成熟咗，反而學識抽身用多個角度去睇每件事。」

雖然軒仔無論戲內戲外都要黑口黑面，但在NG片段中，見到他忘記對白，總忍不住放聲大笑，緩和現場的沉重氣氛，也難怪被「哥哥」不停鬧的林愷鈴，坦言被軒仔鬧得好開心：「自己都好鍾意音樂，一直有留意軒仔嘅作品，可以同佢合作真係好開心，當然希望將來有機會唱到佢嘅作品啦！」林愷鈴稱收到微電影劇本後，有問媽咪龔慈恩意見，她說：「我都有同媽咪分享今次嘅工作，問佢攞啲意見，但媽咪俾我好大自由度，會好放手俾我用自己嘅方法去演繹。其實我覺得自己同角色性格有啲似，都有硬頸嘅一面，但正如微電影裡面嘅故事，無論兩兄妹點鬧交，彼此都係咁愛大家，係一份好可貴嘅感情。」