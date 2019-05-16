【空手而來】擺明翻唱洪卓立舊作？　張敬軒：係同一首歌嚟！

張敬軒的新歌《空手而來》終於在5月16日正式推出，找來由江海迦（AGA）作曲、林若寧填詞、伍卓賢編曲以及舒文擔任監製。透過今次的合作，軒仔發現自己與AGA有後多共通點，例如音樂鑑賞、內容表達、以及情感上都非常相似，在音樂上有一種莫名的默契和共同點。

而今次《空手而來》的MV則由Sheng Wong和Matthew Chan執導，更找來談善言擔任女主角。二人在MV中的情緒亦非常瘋狂，軒仔更指今次是自出道以來最極端的MV：「在片場第一次見談善言就要激烈的爭吵、有肢體衝突，很少第一次見面就這麼extreme。」

不少網民欣賞過《空手而來》的MV後都大讚軒仔演技一流，更笑言他可以撈過界去演戲！而另一方面，又有網友表示軒仔最後的一場，是在回應軒仔的前作《我的天》

點擊欣賞吓軒仔啲「神級表情」同《我的天》彩蛋：

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真係公開處刑洪卓立？

張敬軒活化舊歌有原因 除咗《空手而來》仲有一首爆紅單曲

有耳朵靈光的網友發現，軒仔新歌《空手而來》的旋律竟然與洪卓立5年前的作品《相識以後》完全一樣，就連節奏、音調都幾乎一樣。實《空手而來》和《相識以後》均是同一由AGA創作的歌曲，不過兩者的編曲和歌詞卻完全不同，軒仔亦曾回覆網友留言：「It’s the same song.（係同一首歌）」而《相識以後》的詞是由黃偉文（Wyman）的徒弟陳詠謙填寫。雖然有少量網友支持偶像得非常極端，例如「張敬軒公開處刑洪卓立」、「張敬軒救翻生首歌」等，但其實雙方各有支持者，有些粉絲亦因為《空手而來》而翻聽洪卓立的《相識以後》，雖然同一個旋律，但軒仔和立立卻各自有一種截然不同的感覺，成就了一個雙贏的局面。