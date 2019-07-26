Henry劉憲華玩遊戲行為過激出言不遜？　迪麗熱巴黑面：你閉嘴！

內地真人騷《極限挑戰》第五季由迪麗熱巴、羅志祥、張藝興（Lay）、黃磊、岳雲鵬、王迅、雷佳音擔任固定嘉賓，每集都會有不同的藝人前來助陣，在第11集中，就有Henry劉憲華與張雲雷。

節目中，熱巴同Henry需要藏好印有明星照片的攬枕，避免被其他嘉賓搶走。這時Henry發現一個人形公仔，靈機一動，打算換上這個裝扮，將攬枕藏在其中，此時熱巴也趕到現場，Henry穿上公仔條褲之後，拉開褲襠，瘋狂同熱巴說：「你要幫我，塞到裏面，塞到裏面……」而熱巴拎着攬枕與人形公仔的衣服逃到另一間房內。

兩人一碰頭Henry就叫熱巴將攬枕塞入褲，不過熱巴並無理會。（《極限挑戰5》截圖）

Henry一入到門口，再次拉開褲襠，同熱巴講：「快，塞進來，塞進來」熱巴一手拎着攬枕，整個人背對Henry，難為情地讓他自己塞，而Henry仍然要熱巴幫手，之後熱巴將攬枕拿給Henry，對她說：「你快自己塞」，走向另一邊。

熱巴的表情非常難為情。（《極限挑戰5》截圖）

穿上人形公仔的衣服之後，熱巴向Henry提議將另一個攬枕藏到肚子裏，他挺着身子，不停叫熱巴「塞啊」、「塞塞塞……」、「用力塞」、「用力」……令熱巴有些無奈，但依然笑着叫Henry「你閉嘴」，讓他側一點身子，表示這樣很奇怪，結果對方直接用屁屁對着她，而熱巴瞬間黑面，停頓了幾秒，說：「人家的頭，大哥」，Henry才見到原來是攬枕上是周杰倫：「哎喲，你把周杰倫的頭塞到（我的屁股）。」這時熱巴難以壓制情緒，提高音量講到：「所以我說側面嘛！」

Henry整個過程非常活躍，不止多次對着熱巴說「塞」、「用力」的字眼，讓他側身，但卻直接用屁股對着熱巴，幾乎耗盡熱巴的耐性。（《極限挑戰5》截圖）

難得藏好兩個攬枕，Henry的電話突然響起，但在他自己的褲子裏面，於是請求熱巴幫忙拿電話。但裏三層外三層，電話又在褲袋，熱巴抓狂地回應到：「我不幫我不幫」，直呼他叫另一位嘉賓幫忙，但Henry依然不依不饒，提起公仔上衣，勒着條褲走向熱巴，相當尷尬。

Henry想要熱巴幫手拿褲袋裏的電話，但熱巴一口拒絕。（《極限挑戰5》截圖）

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節目播出後，Henry的舉動在網絡引起熱議，有娛樂自媒體表示：「劉憲華一直對迪麗熱巴說了至少10次『你塞進來』，三四十遍『塞』字，拉着褲襠背對着屁股最後又頂着褲襠。迪麗熱巴作為女生，也是當事人，全程都在躲着他。試想：一個正常男生會對女生這麼做嗎？那麼尷尬的姿勢，然後說用力？？ 這難道不是騷擾？？ ​​​​」而有網友留言稱：「真不好笑，這也就是熱巴情商高」、「這分明就是性騷擾啊」、「就算開玩笑，這樣也有點過分了」，直言這樣的行為很「猥瑣」；但也有網友認為「這只是節目為了效果」，並稱Henry沒有惡意，只是中文能力有限等等。

微博娛評團成員指Henry的言語與做法欠妥。（微博截圖）

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其實Henry不止第一次被大家指責他行為不當，在以往的綜藝節目包括《花樣姐姐》、《嚮往的生活》以及韓國綜藝節目《我們結婚了》等，都同女星有些不當的肢體接觸，令很多觀眾同嘉賓都有些反感。