【多圖】迪麗熱巴慘中表白魔咒　女追男10次示愛都遭拒絕

內地第一美女迪麗熱巴，出道不久已經俘虜大批男粉絲，但原來這位女神，曾經有10次女追男的經驗，還有3次被人拒絕，聽落相當匪夷所思。原來講緊是她主演的電視劇，女追男情節，百分百帶給男士幻想空間，而在熱巴的男拍檔之中，有一位曾經跟她合作過5次，究竟哪一位紅星能夠成為熱巴的御用男友，下文自有分解。

迪麗熱巴五官精緻，顏值爆燈，令不少男士心動。（迪麗熱巴微博圖片）

迪麗熱巴最為人熟悉的電視劇，一定要數到《三生三世十里桃花》，她演出靚到爆裂的白鳳九一角，之後更有衍生作品《三生三世枕上書》由她擔當女主角，其實熱巴早於2013年出道拍攝《阿娜爾罕》，翌年在古裝劇《古劍奇譚》中飾演小師妹，暗戀大師兄陳偉霆，但多次表白後都遭到拒絕，自此迪麗熱巴仿如中了表白被拒絕的魔咒，有10齣劇集都是演出女追男，而且也是未能開花結果。

迪麗熱巴在10齣劇集也是女追男，確是難以置信。（迪麗熱巴微博圖片）

下圖是迪麗熱巴被拒絕過程：

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在電視劇《一千零一夜》中，熱巴進入了花藝公司上班，暗戀公司老闆鄧倫，更用發夢機器在夢中搶吻對方，甚為豪放大膽。另外，熱巴跟同公司的男星張彬彬，更連續合作過5次，而在《烈火如歌》、《秦時麗人明月心》及《漂亮的李慧珍》，熱巴擺明車馬力追張彬彬，但結果也是被拒絕，二人未能走在一起，相當可惜。除此之外，在《古拉戀人》、《三生三世十里桃花》、《逆光之戀》、《微時代》、《怦然星動》等劇集，也是熱巴主動出擊，向心儀男士展開追求，當然以上只是戲劇效果，若然女神出招相信所有男士都要投降。