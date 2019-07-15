迪麗熱巴唱歌自曝其短　「完美女神」稱號大打折扣

現年27歲的內地女星迪麗熱巴幾乎可以用「完美」二字來形容，其除了有如仙女般出眾的容貌之外，演技亦屢被肯定，去年更成為內地90後首位奪得金鷹獎視后寶座的女星，深受兩岸三地觀眾歡迎。

身為女神的她幾乎零缺點人人稱羨，沒想到就在近日她出席參加《極限挑戰》公益演唱會時，竟然將自身缺點公諸于世。挑戰唱台灣天后蔡依林經典名曲《騎士精神》的她，一開口就驚嚇14億人，皆因節奏跟不上又走音難聽指數爆燈，令她「完美女神」稱號大打折扣，有網友更選擇拒聽，以免破壞在其心中的完美地位。

迪麗熱巴去年奪得視后寶座。（視覺中國）

眾所周知蔡依林的名曲《騎士精神》節奏明快又有Rap，配合舞蹈視覺效果絕對一流。而迪麗熱巴就在公益演唱會中，同內地歌手華晨宇合作唱該首歌曲，見她身穿一襲黑配紅暗黑騎士裝出場氣勢十足，有別過往甜美風格。其後隨著音樂演唱她根本就跟不上拍子同時又大走音，完全就聽不出她在唱甚麼，甚至聽上去似在唸經，唱到最後一句亦忘記歌詞選擇矇混過關，原本借歌吵熱現場氣氛到頭來變得吐嘈連連。不少網友都聽不落去紛紛嘲笑同嫌棄，大家留言說道：「KTV都嫌棄的水平」﹑「要命啊」﹑「太難聽了吧」…唱到連蔡依林的粉絲都聽哭了。

迪麗熱巴挑戰蔡依林名曲《騎士精神》。（微博圖片）

這一邊廂有人鬧另一邊廂有人就力撐迪麗熱巴，皆因她不是專業歌手要求可以不用這麼高，而且該歌曲難度頗高的確難唱的。反而她今次不是對嘴唱歌亦令人覺得她勇氣可加添，其實迪麗熱巴有樣有身材演技又出色，選擇演員這一條路絕對沒有錯。