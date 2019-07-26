【元朗黑夜】稱示威者與白衣人無異　YouTuber陳怡被網民鬧講歪理

反對《逃犯條例》修訂激起的風波至今仍然持續，期間不但引發多次大型遊行、集會，上星期日（21/7）晚上更發生「元朗黑夜」事件，大批白衣人在元朗肆意毆打市民，令大部份香港市民震怒。一直支持「反修例」的YouTuber大J便是其中一個，他日前更在網上呼籲其他YouTuber發聲，指自己會為想發聲但公司不容許發聲的行家支付解約金，又寫道：「我哋有責任做正確的事，將正確嘅思想傳達落去。」甚獲網友、連登仔支持。

YouTuber大J日前在Facebook呼籲其他YouTuber發聲，獲得大量網友讚好。（Facebook/@Jason - 大J）

雖然並非個個網紅都獲連登仔支持，但甚少KOL能夠成功被「圍堵」，最近除了不少人針對的達哥（林慧韡）外，YouTuber陳怡亦成為他們的「討伐」對象。繼一個月前的「一人一檢舉陳怡」後，前晚（24/7）又有連登會員以「陳怡嘅歪理」為題開Post，指她「出反智片」和「誹謗示威者」，呼籲網友舉報她拍攝的短片並留下負評。另外，在Whatsapp等即時通訊軟件中，用戶轉寄類似呼籲，指她「妖言惑眾」、「黑白不分」，希望透過檢舉令YouTube停止與她的營收合作計劃。

YouTuber陳怡成為網民的新「討伐」對象。（YouTube/@陳怡ChanYee）

不少人也在即時通訊中呼籲「討伐」YouTuber陳怡。（資料圖片）

在陳怡的YouTube頻道中，有不少關於「反修例」風波有關的短片，包括《比你獨立到又點？香港人現在的問題，積存已久的問題》、《去光復元朗前要學會整裝備！》及《721元朗西鐵站黑白混戰（元朗西鐵站）》等。而在《721》一片中，陳怡不但剪輯了7月21 日晚上元朗區白衣人襲擊市民的片段和網民相關留言，亦針對事件留下不少評語，指當晚白衫人是受示威者挑釁而反擊：「我覺得好搞笑，就係好多人話要解散警隊又盛，但你有事時就走去叫警察，話自己係納稅人，呢啲就係典型香港人，又要嘈又要威，有事又要叫媽咪。」、「其實佢哋（白衣人）做啲嘢同你哋（示威者）做啲嘢，根本一啲分別都冇」等。觀眾睇完後反應兩極，有人反問陳怡「點解要黑幫暴力合理化」，亦有人指自己「睇完覺得極度舒適」。

至於《比你獨立到又點？》一片中，陳怡亦指不少「黃絲」是「紅衛兵」、香港人「10個有8個質素都好低」，又指自己每日都受到恐嚇。

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其實網民所發動的「檢舉戰」亦相當成功，不少陳怡所拍攝的影片被YouTube停止營收合作計劃，令她的收入受損，她在最近的影片描述中寫道：「我現在的影片很多都被關了營收，如果你正在支持我所做的事，以下是資助途徑。」並列出PAYPAL、支付寶、微信、中國銀行及滙豐銀行五種轉帳途徑。