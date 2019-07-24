【元朗黑夜】森美以「地平說」去隱喻是非不分嘅人：唔可以用道理

周日 (21日) 晚元朗西鐵站的市民遭到大批白衫人手持木棍、籐條、甚至鐵通等暴打，被白衫人無差別地攻擊，期間有市民多次打999報警，卻打不通又或是遭到cut線，即使成功通電報到警，但警察卻在接報逾半小時後才到場，令人質疑到底警察是否有盡到保護市民的職責？香港市民均對此感到痛心疾首，森美在事發翌日主持電台節目時，更因為這夜血洗元朗而激動爆喊，還坦言心裡有很大的憂慮。不過事到如今，依然有人是支持香港警方，認為當晚的事警察並沒有問題。

森美對於元朗黑夜事件感到好心痛。(森美FB圖片)

呢日森美就以「地平說」為例，來說明總有人面對住充分的證據，但仍然是偏執於己見，只堅持自己的想法而無視客觀的事實的。他教大家對着那些不可理喻的人，是不可用道理的，言下之意即是「講多都嘥氣」，根本連跟對方討論都不需要。森美於昨日的《早霸王》節目中直指有些人：「擺到明係你錯，點解你都係覺得自己係啱？」因為每個人都是根據自己相信那套去思想，去收集證據來引證自己，甚至即使沒有證據支持自己，仍然都固執地堅信自己的一套。

佢叫大家唔使同不可理喻嘅人講道理。(森美FB圖片)

他亦有於facebook和IG再次分享他對於「地平說」的睇法，發文表示：「今日節目講支持地平說的人，你很難令他去相信地球是圓的，就算你用更多的方法更多的證據，他都會跟你說地球是平的，不可理喻的人，是不可用道理的，但身邊，幸好還有很多 同路的人，追求真理的人。」明顯是想以此去隱喻一些面對客觀事實，卻依然是非黑白不分的人，叫大家就不用去跟這些人說道理了。

森美以「地平說」支持者去隱喻那些不願接受事實嘅人。(森美FB圖片)

「地平說」(Flat Earth)是指地球是平面的說法，理論指地球是一個巨型圓盤，以北極圈為中心，至於南極並不存在，圓盤的盡頭就是一大片冰層。事件聽落相當搞笑，仿如回到古代，最令人意想不到是世上仍有人相信「地平說」，更於1956年創立了「國際地平說協會」，隨著美國太空人登陸月球，該會亦開始式微，至近年再有人提倡「地平說」理論，去年在英國伯明翰更舉行過研討會，世界各地的支持者紛紛朝聖，討論地球是圓盤型、方型，還是其他形狀。

一位地平說支持者馬克，在節目《地球不是圓的》發表個人睇法，他認為平日大家獲得地球是圓形的訊息，是一個天大的謊話，而且各國首腦均知道「真相」，但為怕引起恐慌而不斷發放虛假的消息。究竟背後隱藏著什麼陰謀呢？馬克就話其實牽涉到外星人，地球是一個人為的模型，而居住其上的人類，只是一直被外星人監視的實驗對象，他更說人類現況仿如《The Truman Show》，永遠去不到盡頭，而生存的世界只是一個虛擬的「片場」，平心而論，馬克更似活在自我的世界，對於一切科學證據，一律以陰謀作答案，看來真的要讓他登陸月球才會認清真相。