【元朗黑夜】黃夏蕙唔知着咩衫好：黃藍黑白都唔得，想市民點呀？

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近日香港社會撕裂嚴重，週日（21日）更有身穿白衫狂徒集結在元朗西鐵站以鐵通、木棍等凶器暴打市民，全港市民人心惶惶，活在恐懼之下。現正身處美國的黃夏蕙昨日（23日）在Facebook發文，叫網民幫她決定下月回港應該穿什麼顏色的衣服，用幽默諷刺現時的動盪社會。

黑衫的夏蕙姨。（黃夏蕙Facebook）

黃夏蕙直言不敢相信今時今日在香港連穿什麼顏色衣服的自由亦已失去，希望廣大網民能給她穿衣的建議：「各位，我好亂！幫下（吓）我決定著乜鬼衫返香港。係咁架（㗎），我決定8月3日黃昏6點一個人返香港.....但係而（依）家係（喺）香港地，著（着）衫D顏色配搭都好大件事，揀鍇（錯）色就等於生死一線，黃同藍就己（已）經唔著（着）得啦！頂你個X，依家黑同白又唔著（着）得！究竟想市民點X樣呀？你地（哋）話我怕死，可以叫潘Sir陪我一齊返咪無（冇）事？唉！你地（哋）就知啦！佢舊陣時係做差佬，點信得過呀.....所以我有個提議，黑底白花既衫，應該安全啦！係唔係？」

白衫的夏蕙姨。（黃夏蕙Facebook）

她坦言今日已經不是60年代，市民不是不懂思考的白痴：「其實您地（哋）應該知道我講乜！更加知道良知同人性慨（嘅）分別！依家唔係60年代呀，若要人不知，唔好太白痴，好唔好？快D將香港變番和平福地，等我返得安心D。」雖然夏蕙姨亦很關心香港局勢，不過她坦言老人家只想過得開心，希望能隔絕外界所有聲音：「Lee（呢）個期間唔咳（該）唔好再係（喺）任何群組，上崗（綱）上線咁轉發任何一方既（嘅）短片同聲音呀！我係老人家，只係想世界和平，開開心心！無（冇）興趣火上加油！咪X再搞X我部電話呀！哈哈！講完舒服哂（晒），8月3日香港再見大家！」

黃夏蕙昨日（23日）發文稱擔心下月回港穿錯衣服。（黃夏蕙Facebook）

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