【口水多過浪花】王嘉爾直指Do姐花心　節目中醋意大發起身離場

韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）日前為鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》做嘉賓，節目中Jackson突然醋意大發，更一度起身離場，嚇得Do姐百口莫辯，場面相當搞笑！

出名是超級韓迷的Do姐，除了是組合BTS（防彈少年團）、孔劉、朴敘俊以及Jackson的擁躉外，最近又多了一位新歡Oppa就是男團Astro的車銀優。此舉令Jackson大為呷醋更直指Do姐「分心」，Do姐即解釋：「嗰輪唔見你吖嘛，你喺度我真係全心全意……我幾時都係（覺得）Jackson係唔同嘅！」Jackson更自爆：「我有同佢（車銀優）講過香港有個姐姐好鍾意你，但最尾我同佢講，佢（嘟姐）鍾意我多啲。」

Jackson再次上《口水多過浪花》做嘉賓！（IG圖片/@do_do_cheng）

點撃下圖重溫Jackson醋意大發！

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Jackson更稱回港的目的全為上Do姐的節目，他更感慨道：「我每一次都要返嚟，可能到時我完全冇名即係失業之後我都要返返嚟！」他更賣口乖稱上Do姐的節目有一種家的感覺，令Do姐少女心大發：「你話係咪sweet到漏油？有咩辦法唔鍾意佢？」

車銀優就是Do姐新歡！（IG圖片/@do_do_cheng）

點撃下圖重溫Do姐這些年追過的韓星！

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訪問中，Jackson就稱自己已有3年半沒正式放假：「後生可博就博。（真係好正面，呢啲邊個教你？）Do姐你教。」至於被問到如何減壓，Jackson答道：「你有壓力肯定係因為有問題，我就用最短嘅時間去解決問題就減壓，唔會係度鑽牛角尖。」Jackson更透露快將Solo好消息，9月將推出2首單曲，10月會推出首張個人大碟，碟內有8首歌曲，但中文歌就要等到明年才有。