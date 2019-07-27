【港姐2019】大媽Look驚現日本街頭　「客家小姐」江雨婷最標青！

《2019香港小姐競選》的15位候選佳麗日前出發到日本東京為《香港小姐周遊好玩特訓班》拍攝外景，TVB特別安排旅遊達人周奕瑋（Jarvis）與一眾佳麗周遊東京。Jarvis率領其中7位佳麗到表參道拍攝，眾佳麗穿上不同款式的花花裙，即刻充滿貴婦氣息，走在東京街頭相當吸睛！

一眾佳麗到日本東京拍攝外景。

東京表參道雲集了來自世界各地的名牌旗艦店，更有不少潮流名店。7位佳麗都特別換上花花連身裙，以藍、白、黑為主，而款式方面就各式各樣，有V領、圓領、背心裙等等，應有盡有。連身裙上印有大片的花花，充滿古典韻味，更能襯托出眾佳麗成熟的一面！7位佳麗一字排開，走在表參道街頭，貴婦造型完全融入當地氛圍，吸引不少途人駐足觀看及用手機影相！

7位佳麗穿上花花連身裙現身東京表參道，一身貴婦Look相當吸睛！（由左至右：陳熙蕊、江雨婷、梁敏巧、吳玥彤、黃嘉雯、楊慧敏、姚羽嘉）

一字排開好有氣勢！

今屆佳麗不乏「高妹」，當中不少人身高都在170cm以上，包括178cm的楊詠彤（Katy）、172cm的黃嘉雯（Carmaney）、175cm的江雨婷（Cara）等，搞到Jarvis都倍感壓力！經過連日來的拍攝，Jarvis與一眾佳麗都熟絡了不少，對於自己的心水之選，他在接受TVB娛樂新聞台訪問時亦有透露：「其實我係有私心嘅，同我視線水準差唔多嘅……因為有幾個好高，但都好幸運地有幾個係矮嘅，有幾個同我差唔多嘅，咁我自己會好私心嗰幾個嘅，會撐佢哋。我係支持我哋呢啲族群嘅朋友，你哋要努力，三甲個位你哋坐！」

楊詠彤（Katy）身高178cm，是今屆最高的佳麗！（資料圖片）

周奕瑋（Jarvis）話對身高同自己差不多的幾位佳麗有私心，是自己心目中的三甲！

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