森美兩度照顧懷孕太太有心得　自爆當年常無故捱鬧：做出氣袋！

森美今日（27號）到尖沙咀出席活動，大談丈夫如何照顧孕婦太太。作為兩個小孩的爸爸，他憶述當年太太兩度懷孕與坐月的生活趣事。

森美奉勸在場準爸爸要作好心理準備擔當出氣袋，皆因懷孕婦女，心情起伏不定，時有不悅。他提到當時在太太身邊不時無故捱鬧，心想：「點解又係我中招！」

談到與15歲兒子梁曦樂、12歲女兒梁曦童的相處之道，森美指女兒是他前世情人，兒子是他前世兄弟，所以他跟兒子同女兒的相處是有不同，對住女兒會較「肉麻」，不過現在女兒已長大，很抗拒跟他玩「肉麻」，令他感覺有點失落，他謂：「作為準父母日子，嚟緊會係好辛苦，到唔使湊小朋友嘅時候，雖然感覺可以放鬆，但實際有點失落，原來小朋友每次嘅喊同扭計，將來係自己一個美好的回憶。」此外，森美表示絕不會做怪獸家長，他指爸爸是子女的榜樣，平時會跟他們一起做運動，教他們不偏食，保持身心健康，他呼籲：「有好老師，就有好學生，媽媽就是老師，所以男士和太太關係好，小朋友就會好。」

森美指女兒是他前世情人，因此對住女兒會較「肉麻」，不過現在女兒已長大，很抗拒跟他玩「肉麻」，令他感覺有點失落。

森美總結過去10幾年婚姻得出一個道理，那就是：「『太太係唔會錯嘅』，所有準爸爸要體諒太太，因為其實屋企唔係講道理嘅地方，屋企係講愛嘅地方，陪伴是對孕婦最重要嘅事。」森美提到當時在太太身邊亦擔當了重要角色——出氣袋，皆因懷孕婦女，心情起伏不定，時有不悅，森美笑言當時自己不時無故捱鬧，心想：「點解又係我中招！」並奉勸在場準爸爸要作好心理準備。