【FaceApp】藝人潮玩變老app秒變七老八十　森美：做到老做到殘

繼早前全城掀起了一股「童顏」熱潮，一眾藝人紛紛熱玩手機App入面的變臉濾鏡，秒變cute爆小朋友版之後，近日又再出現了另一股變老風潮，且同樣吹襲了娛樂圈，藝人們再次潮玩最新的手機變臉app，今次不是變小童而是變老人，將自己變成七老八十的樣子。陳偉霆、張繼聰、森美、姜濤、黃翠如、洪永城、林奕匡、洪卓立、江若琳老公蕭潤邦、以及林師傑和老婆歐陽巧瑩等藝人都有玩。森美今日主持電台節目時，還將阮小儀和其他拍檔一齊「變老」，post相上IG留言表示：「早霸王，做到老，做到殘。」

森美話做到老做到殘。(森美IG圖片)

他們也不介意讓粉絲預見自己老了的樣子，即使滿臉皺紋走晒樣都冇有怕，齊齊post相上IG或微博同大家開心share。在內地人氣高企的陳偉霆就留言問：「還愛？」他的粉絲一致表示：「愛！」張繼聰就話自己：「有心有力。」森美就表示：「唔係個個都有咁嘅福份見到自己個樣老，所以不要怕老態，能到老，幸福到老。」姜濤就話：「人老了心不老，眼睛𥚃面是夢想！#退休 #指日可待」洪卓立和林奕匡都希望將來老了也可繼續唱歌為大家表演，而江若琳就讚老公老了仍幾有型，黃翠如搞笑地對洪永城說：「都一把年紀啦，真係仲要再合作互相虐待？諗清楚先啦。」林師傑則冧爆說30年後再娶多老婆歐陽巧瑩一次。

陳偉霆問粉絲愛唔愛老咗嘅佢。(陳偉霆微博圖片)

點擊下圖逐格睇藝人變老咗嘅樣：