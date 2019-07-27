「澳式港女」到非洲部落探索神秘婚俗　只顧化妝被未婚夫嫌棄？

無論是早前發生的「安心事件」抑或是張致恆偷食事件，都令網民對愛情愈來愈沒有信心，大嘆結婚後另一半都可以出軌、全球離婚率有升冇跌云云。如果想在結婚前知道另一半是否能夠甘苦與共，大家可以參考一下最近在Netflix上架的真人騷《百年好合：環球婚俗全接觸》（Extreme Engagement）。節目由一對已訂婚的澳洲情侶為測試彼此的忠誠度，走訪到世界角落不同的部落，參與當地的婚姻習俗。

Tim向PJ求婚後竟然失蹤了兩年，去到世界各地體驗不同方式的成人禮。（影片截圖）

可能大家會覺得男主角Tim Noonan有點眼熟，他拍攝過真人騷《男子漢大丈夫》（Boy to Man），而Tim的未婚妻PJ Madam則是電視台主播。不過Tim向PJ求婚後竟然失蹤了兩年，為拍攝節目到世界各地體驗成人禮。這段時間PJ繼續電視台工作，閒時就會扮靚、美甲、或者同成班好姊妹「食好西」，基本上全部都指縫不染塵的港女活動。經過分開兩年，兩人想知道對方是否還適合結婚，所以這一年間，兩人每天朝夕相對，攜手度過世界上最難頂的八個地方。去尋找世界上最遙遠的部落中，男女如何成功維繫關係，在看不同文化如何看待婚姻後，再決定是否真的要共諧連理。

首集，兩人去到位於非洲中西部的喀麥隆，拜訪號稱擁有「全世界最幸福婚姻」的恩布姆族（M’bum）。酋長表示PJ只要經歷一場傳統儀式，並且讓神靈附體，就會學到成為一個好妻子。儀式開始前，PJ先換上合適的民族服裝，之後族中的「睿智之女」會先令她進入催眠狀態， 其後女性神靈們就會用某種方式進入她的身體，然後神靈就會向PJ傳授成為好妻子的秘訣。不過Tim因為太過擔心PJ受不住，而經常將物資拿給PJ，「睿智之女」鬧爆後更將儀式暫停，並擇日再舉行。

首次神靈附身儀式在晚上舉行。（影片截圖）

這趟旅程對兩人來說絕對不易，對於平時愛扮靚、十指不沾陽春水的PJ來說，要面對鏡頭就要化妝，所以她在出外收割前都要塗睫毛液，而Tim直言對此有微言。至於Tim，他不幸地患上瘧疾，幸好當地人及時將他送到醫院，如果情況在惡化的話就會危及生命。經過多日治療，Tim康復後重返部落，不過在離開之前，PJ需要再進行一次神靈附體，今次為了令儀式順利進行，「睿智之女」決定讓PJ吃一種山草藥。雖然PJ極度抗拒，但最後都依照她們的指示去做。

儀式過後，PJ坦言沒有感受到任何神靈附體，但感到無比的尊重感。最後，她在節目中表示部落中的女人要擔當所有家中的粗重功夫，而男人只需要打獵，當自己跟族人生活了一段時間，開始羨慕當地女性，直言無論家務有多辛苦，她們都能夠在每分每秒找到單純的快樂，相信兩人懷着互相珍惜的心態，就是維持婚姻的最重要因素。

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