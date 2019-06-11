過去口碑載道的《黑鏡》（Black Mirror）第五季於上星期已經在Netflix上架，今季一如既往地以高端科技來探討人性陰暗面及科技如何影響及侵蝕人類的生活。共三集的第五季都以黑暗的風格來諷刺時弊，但故事比起過往四季似乎較小兒科，雖然看完後同樣會令大家反思科技帶來的嚴重影響，卻少了一份「黑鏡味」，令大批劇迷大跌眼鏡，只有第二集《碎片》（Smithereens）為這一季挽回些少分數。

第五季被劇迷批評欠缺深度，只靠《Smithereens》這一集挽回些少分數。（劇集海報）

內含劇透 逃生門在此

《Smithereens》由爆紅劇集《Sherlock》中飾演Moriarty的Andrew Scott擔任主角，劇情主要講述主角Chris Gillhaney（Andrew Scott飾）是一位Uber司機，為了跟社交平台「Smithereens」創辦人Billy Bauer（Topher Grace飾）對話，而將一位公司員工Jaden（Damson Idris飾）綁架，事件驚動了英國警方及美國FBI。經過幾番波折後，Chris終於能夠跟Billy談話，Chris跟對方承認自己沉迷玩「Smithereens」，導致未婚妻在車禍中喪生，並打算在收線後吞槍自殺。不過被綁架的Jaden不忍心看到Chris了結生命而打算搶走手槍，在兩人拉扯的期間，英國警方獲授權開槍，但觀眾並不知道究竟誰中槍，最後只看到很多人收到事件的最新通知。

Andrew Scott在劇中飾演Uber司機，為了跟社交平台「Smithereens」創辦人對話而將一位公司員工綁架。（劇照）

呼應第一季National Anthem 惟故事層次相差很遠

這一集是第五季裏面，唯一一集沒有加入高科技元素，看畢後令人聯想起被喻為最好看的《National Anthem》（第一季第一集）。兩集共同之處都是諷刺現代人對社交平台的依賴及過分沉迷，除了反映了大眾都喜歡「食花生」，在《Smithereens》最後一幕，有軟件使用者低頭看手機閱讀這宗悲劇新聞，但看畢後便如常過日，證明了科技令人更容易接收資訊，同時令人與人之間更為疏遠及少了一份同理心。不過《Smithereens》的層次及深度跟《National Anthem》相比卻差很遠，關鍵在於前幾季的劇情，都有一種預視未來的能力，惟今季只是按照人類使用科技的現況借題發揮，令劇迷大感失望，只有Andrew Scott的演技大爆發最值得讚賞。雖然沒有過往4季那麼出色，但這集亦為大家帶來不少反思。

Andrew Scott在劇中的演出值得一讚。（影片截圖）

另類監控？ 高層用「上帝模式」直接聯絡用戶

劇中提及的社交軟件「Smithereens」是一間虛構公司，但看到軟件的介面都跟Facebook及Twitter很相似，同樣都能夠上載照片，發布推文，留言及讚好等功能。當英國警方欲盡快查出綁匪Chris的底細時，Smithereens的高層根據Chris的帳戶及網絡足跡偵查到他的資料及背景，甚至比FBI更快更準確，強調社交媒體的威力足以凌駕於執法部門。另一邊廂，在Smithereens高層阻止創辦人Billy Bauer跟Chris對話的同時，Billy就啟動了「上帝模式」（God mode）找到Chris的電話號碼，並親自聯絡對方，令觀眾不禁思考，究竟我們日常生活經常用到的社交平台，其創辦人及團隊到底掌握了用戶們多少的個人資料。

Smithereens創辦人由Topher Grace飾演。（影片截圖）

人有相似 Billy Bauer是Jack Dorsey與朱克伯格混合體？

值得一提的是Smithereens高層起初不敢打擾創辦人Billy Bauer的原因是他正身處沙漠進行冥想靈修，而這個角色跟現實生活中，Twitter創辦人Jack Dorsey很相似。在2018年，Jack Dorsey曾經到訪緬甸偏遠地區旅行，每日會進行17小時的冥想，還在個人Twitter上載推文，寫道：「我進行了10日的冥想，這真的令我整個人重新開機，非常感恩能騰出這些時間來做這件事，新年快樂！」另外，Billy Bauer在劇中都提及起初創辦這個社交軟件的原意不是要令用戶沉迷下去，但隨著功能的更新及公司的運作，他漸漸難以掌控這個軟件，更指自己就像一個掛名老闆。這情況令人聯想到，Facebook創辦人Mark Zuckerberg被股東要求他放棄兼任董事會主席一樣。