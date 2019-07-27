【動漫節2019】簡幗儀再任Game模服飾設計師　透露三大設計準則

今年又有新衫。上排左起：Rose Ho、黃樂樂、Blaire、倫倫、懋懋、Amber。下排左起：Bella、Paula、黃可盈、曹媛媛Vivi、家家、水夏Mika。（資料圖片）

「香港動漫電玩節2019」來到展覽第二天（27/7），相信大家一定都滿載而歸購得心頭好，入場為打機、影靚女、Cosplayer以及支持她們的，也一定拍攝到令自己滿意的作品。一如以往幾年，PlayStation攤位出現的Game Girls身上所穿的可愛服飾，也是由簡幗儀（Lilian Kan）設計。她接受《香港01》訪問時，就介紹了今年Game Gils服飾的設計意念。她說：「今年做咗少少摺紙風格，希望大家鍾意。」



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簡幗儀Lilian Kan唔止靚，仲好有才華。（受訪者提供）

同時她也透露了三個Game Girls服飾的設計標準：「每年都有幾個規則要遵守，第一就一定要係短裙，一條要性感啲，另一條就要冇咁性感。顏色方面就一定要藍白色，同埋佢哋都想要啲冇袖、吊帶嘅設計。咁所以每年方向都係咁樣，今年就用咗少少扇型設計，另一條就用咗摺紙嘅元素。」