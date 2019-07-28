【IG富豪榜】C朗力壓尼馬奪第三位　榜首出一個Post賺120萬美元！

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網紅、KOL在現今社會大行其道，簡單在Instagram出一個Post都可以賺大錢，難怪有不少年輕人做不到明星都夢想成為KOL。而Instagram排程工具Hopper HQ日前公布了2019年度明星Instagram廣告Post的收費排行榜，美容Blogger Huda Kattan出一個Post就賺到91,300美元（約70萬港幣）。據Hopper HQ共同創辦人Mike Bandar表示在行業標準而言，一個Instagram贊助Post能賺取一百萬美元是非常誇張，球星C朗出一個Post就可以賺到975,000美元（約762萬港幣）。不過C朗都只是排第三，跟榜首Kylie Jenner的1,266,000美元（約990萬港幣）還相差好一段距離！

HopperHQ日前公布了IG富豪榜（HopperHQ官方圖片）

１Post過百萬

在HopperHQ公布的富豪榜，頭10名都有港人熟悉的歌手、名媛、模特兒、球星，包括美國小天后Ariana Grande、Kim Kardashian、Selena Gomez、Dwayne Johnson、Beyonce、去年全球身價最高球員尼馬（Neymar da Silva Santos Junior）、Justin Bieber等，他們在Instagram出一個Post所賺到的價位平均有889,200美元（近700萬港幣）。至於年僅21歲的Kylie Jenner除了是名媛及模特兒，更創下自家服裝和化妝品品牌，今年她更打破自己去年創下一個Post賺100萬美元的記錄，有27%的升幅，再度蟬聯榜首。

Kylie呢啲張分分鐘張張都賺100萬美元：

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追蹤人數與吸金力不成正比

Kylie Jenner曾被全球時尚數據平台Lyst選為最具影響力的時尚名人，其Instagram追蹤人數為1.4億，每個Post都有幾百萬的Likes。在2017年，她打破了最年輕白手興家的億萬富豪記錄，身價更高達9億美元（約70億港幣）。不過有眼利的網民則留意到第二名的Ariana Grande在Instagram的追蹤人數有1.6億，比起Kylie多近2千萬，但賺錢比對方少。對此，HopperHQ表示收集所得的數據是根據用戶的平均參與度、發布頻率、行業變量和追隨者數量等因素，所以追蹤人數不會直接影響到賺多少錢。

點擊下圖看躋身IG富豪榜頭10名的明星：

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