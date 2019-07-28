【NU'EST香港演唱會】獻唱《告白氣球》送驚喜　多次承諾再度來港

韓國男團NU'EST昨晚（27/7）假亞洲國際博覽館Hall 10舉行「2019 NU'EST CONCERT 《Segno》 IN HONG KONG」，五位成員Aron、JR、白虎、Ren，還有今年初歸隊的旼炫一同表演L.O.Λ.E（NU'EST歌迷）耳熟能詳的歌曲，包括《FACE》、《Action》、《Beautiful Ghost》等等，又準備多個驚喜演出，以感謝香港L.O.Λ.E一直以來的支持。

NU'EST五位成員輪流呈獻solo表演，包括白虎獨唱《Thanksful For You》，Ren性感演繹《Paradise》，黃旼炫首度在香港表演新歌《Universe》，Aron獻唱《Good Love》，以及JR型爆Rap《I HATE YOU》，不過最叫觀眾驚喜的，必定要數到獻唱周杰倫的《告白氣球》，雖然旼炫六月來港出席公開活動，已經預告會先唱中文歌，不過五子開口演唱《告白氣球》時，仍叫台下粉絲非常驚喜，紛紛舉起手機拍片留念。

NU'EST昨晚完成香港演唱會。（陳志嵐攝）

NU'EST特意苦練普通話獻唱《告白汽球》。（陳志嵐攝）

安可環節，NU'EST表演《A Song for You》後，全場粉絲大合唱和應，不過越唱越亂，最終仍要由NU'EST幫忙領唱，場面非常搞笑。在演唱會尾聲，NU'EST逐一向粉絲致謝，特別是在美國出生和長大的Aron用英文致辭：「因為你們，我們才能站上舞台，謝謝你們！」JR又呼籲在場粉絲以熱烈掌聲感謝在場工作人員，五子多次承諾日後會再次來港舉行演唱會，粉絲聞言均興奮歡呼。

JR又呼籲在場粉絲以熱烈掌聲感謝在場工作人員。（陳志嵐攝）

在美國出生和長大的Aron用英文向粉絲致謝。（陳志嵐攝）

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