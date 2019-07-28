張致恆一腳踏多船令內地粉絲急割席　後援會正式宣布解散

曾自爆患有性上癮、現年34歲的張致恆（Steven）被指向來食女無數，曾多次被發現背女友偷食。Steven於周四（25日）在IG宣布已有未婚妻雯雯，並post了一家三口的合照，驚爆自已未結婚已做了爸爸，且已為兒子舉行了百日宴。正當外界以為他今次真的是修心養性之際，他卻突然被踢爆原來一腳踏多船，曾被他欺騙的受害人紛紛出來爆料指控他。他與拍擋關智斌 (Kenny) 一起於9月在紅館舉行的演唱會更要被取消，令到Kenny渴望了十多年於紅館開個唱的夢想破滅，Kenny更傷心得流下了男兒淚。

Steven日前於ig宣布有未婚妻。(ig@stevencheung圖片)

Steven被揭發是感情騙子，到處留情之後，即被網民大罵他是賤男、渣男。其他幾位曾跟他拍拖且被欺騙感情的女仔，包括Moon、C小姐以及S小姐，更公開他的冧女招數和連串謊言，讓大家看清他的真面目。Steven於內地的後援會，亦因此在微博宣布解散，正式跟他割席！張致恆Steven後援會的微博專頁昨日出post表示：「該來的還是沒有來，該散的都散了吧！大家後會無期 @張致恆steven再見！」

Steven於內地的後援會在微博宣布解散。(張致恆Steven後援會微博截圖)

點擊下圖逐格睇Steven內地後援會嘅post，以及佢其中幾位前女友嘅靚相：