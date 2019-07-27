張致恆冧女有秘招　多名女友收同一張自拍照勁「環保」

「張致恆偷食事件」由昨日開始醞釀發酵，在他宣佈結婚之時，就已有多位「受害者」開腔表示遭張致恆（Steven）欺騙感情以及借錢。網民亦即時聲討他是賤男，又翻舊帳指他是「性上癮」、「食女無數」、其實早有前科。不過，張致恆（Steven）憑甚麼能同時虜獲多位女性歡心，而又分身又不讓這麼多位女性發現大家的存在呢？今日其中一位「受害者」Moon接受傳媒訪問時，就道出了他的秘技。

自稱是Steven舊愛的Moon今日（27/7）接受傳媒訪問。（IG@moon_jun_91）

日前​張致恆（Steven）公布結婚兼做爸爸的消息，圈內眾多好友立即留言恭喜，卻未料相隔不足一天，事情就突然急轉彎，變成​張致恆舊愛們聯合起來，大爆他的風流史，更令原定9月舉行的BOYZ演唱會亦需要擱置，但受盡網民指摘的他卻繼續「玩失蹤」。



懶人包：【多圖】張致恆一腳踏多船 懶人包睇圖即明事件來龍去脈

今日（27/7）一度以為自己是正印女友的Moon，便與同是受害者的C小姐和S小姐接受傳媒訪問。現年33歲，任職航空公司的S小姐接受傳媒訪問時表示，自己認識了Steven將近18年，直至上年才在演唱會上再次見面。「因為細個已鍾意跳舞，喺學舞地方識，嗰時都係Puppy Love。」訪問中，S小姐更表示自己每星期也會和Steven見面，今年他到橫店拍戲時亦有做「跟得女友」結伴同行。她說：「我嗰時都有問佢有冇女朋友，佢都同我講佢同女朋友分咗手喇！」她更指自己如April一樣，也有借錢給Steven。「佢叫我幫佢買個喼，個喼5千幾蚊，但最後只係畀咗$2,500我。」

+ 3 + 2

在這篇訪問中，三位舊愛也提到張致恆（Steven）哄女友的方法原來都十分相似，同一時間都會稱呼她們為「寶貝」、「老婆」，不時也會傳自拍照給她們。除工作照、運動照外，三位「舊愛」亦不約而同地收到Steven如廁時扮可愛的自拍照， 一隻手舉高電話，另一隻手則拉低上衣遮著重要部位，自己再看著鏡頭露出招牌式笑容。一相三用，真的十分「環保」。