張致恆前女友Moon大爆欺騙感情惡行：佢對我哋個個都叫老婆叫寶貝

曾自爆患有性上癮、現年34歲的張致恆（Steven）向來食女無數，昨日（26/7）更被揭發原來一腳踏多船，曾被他欺騙的受害人紛紛出來爆料指控他。Steven於周四（25日）在IG宣布已有未婚妻雯雯，並post了一家三口的合照，驚爆自已未結婚已做了爸爸，且已為兒子舉行了百日宴。豈料Steven原本公開的女友，舞台劇演員梁皓恩 （April）竟在Steven所Post的家庭照下留言，鬧爆Steven一腳踏兩船，甚至聲稱以死來威脅對方要作出交代。之後就有一位叫Moon的女子留言回應April，自揭都是受害人之一，即爆出Steven其實是一腳踏幾船！

Steven同佢未婚妻雯雯。(Steven ig圖片)

有傳媒就找到了其中三位被Steven欺騙感情的女仔，當中包括Moon，還有一名S小姐以及C小姐，她們齊齊力數Steven的惡行。據相關傳媒報道，現年28歲的Moon來自東莞，她表示與Steven認識了一年，兩人於今年3月正式拍拖是今年3月的事，Moon指Steven跟她說已跟April分手，兩人拍拖後，Steven更會經常帶Moon見他的朋友，就連經理人認識Moon，所以Moon一直都以為自己是正印女朋友，直到6月她於IG發現了C小姐的存在。不過Steven訛稱跟C小姐只是朋友，還說對方男友是籃球員，叫Moon不要誤會。

Steven同佢其中一位女友April。(Steven ig圖片)

可是Moon在發現了C小姐後不久，又揭發還有一個雯雯的存在。Moon表示Steven於7月時寫了首歌給雯雯賀生日，歌詞說他很愛對方，卻騙Moon說是寫給家姐的。後來Moon發現雯雯於IG Post了一張蛋糕相，Steven還留言「生日快樂love u」。Moon接連發現了C小姐和雯雯，生氣得問Steven是否在逼他分手。Steven在過了好長時間才致電安慰她，繼續連串謊言。Steven自言跟雯雯只是玩玩下，但是因為雯雯不小心懷孕了且堅持要生下來，他也沒有辦法，更自言在雯雯生了孩子之後，他每日也被雯雯威脅說要爆料給記者，Steven覺得他自己是受害者。而當時Moon竟然相信了他，甚至替他想辦法，現在回想起來也覺得自己好傻。

Moon大爆Steven惡行。(moon ig圖片)

Moon表示雯雯也知道她的存在，因為她曾於IG傳訊息給雯雯，祝對方跟Steven幸福，那時她並不知道雯雯已懷有Steven的BB。而在Steven公開一家三口的照片之前，有打電話給Moon，兩人傾了逾100分鐘，Steven表示很怕Moon會死，但Moon就說Steven只是擔心她會向傳媒爆料。Steven又指自己的公司一定要他跟Moon分手。

Steven同雯雯已經生咗小朋友。(Steven ig圖片)

而Steven宣布已做了爸爸當日，仍有安慰Moon說他好心痛，還叫Moon做寶貝。直至Moon看到了他的一家三口post，就立即send短訊問Steven這是否他的決定，但Steven沒有回覆她。由於Moon一直未能聯絡上Steven，她就於IG聯絡了C小姐，並告訴C小姐自己從沒有跟Steven分手，當然C小姐知道後很震驚，她們兩人亦有聯絡April。Moon又大爆Steven對她們每一個人講的說話都是一樣的，會叫她們做老婆和寶貝，又說跟她們結婚。

Steven其中一位舊愛莊端兒。(莊端兒ig圖片)

點擊下圖逐格睇Steven其中幾位歷任女朋友：