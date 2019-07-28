【3日2夜．多圖】孖阮嘉敏遊日拍攝　鄧以婷語出驚人大放笑彈

無綫節目《3日2夜》除了帶大家環遊世界外，更加有一眾靚女藝人做主持，吸引觀眾收看，昨晚（27日）播出的一集，由因主持《東張西望》而上位的阮嘉敏（Mandy）和《美女廚房》的助手鄧以婷（Irina）帶大家去到日本神話故鄉島根縣。

Irina又大放笑彈。（電視截圖）

二人一時著和服遊神社，一時玩潛水，一時又著泳裝浸露天風呂，Irina更加瘋狂「搞爛gag」，大放笑彈。她們在大嘆和牛燒肉宴時，閒聊一番，Mandy充當廚師燒肉給Irina吃，這時Mandy突然問Irina︰「如果畀你揀，你覺得身材緊要啲定個樣緊要啲？」Irina想也不想地答︰「緊係身材緊要啦，樣可以整㗎嘛！」Mandy︰「身材都可以整㗎！」Irina想了想就︰「身材……如果你矮，你點整到高呢？」疑似取笑身形比她嬌小的Mandy喎？Mandy就只好無奈地笑。

兩位女主持都性感上陣。（電視截圖）

+ 8 + 7 + 6

Irina又繼續語出驚人地「搞爛gag」，用自己的名字開玩笑，大爆小時候被人改花名叫「鄧以婷經」，害到Mandy非常無奈話「我求吓你（唔好再講）。」Irina回應︰「我都話我飲咗酒會亂性㗎啦，對唔住！」非常搞笑。看來兩位的相處非常有化學反應，為大家帶來無限歡樂。

點擊下圖睇睇佢哋平時嘅靚相︰