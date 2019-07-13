【3日2夜】重溫歷年陳庭欣「福利圖」　次次出埠十足比堅尼泳衣騷

《3日2夜》於週六（7月13日）晚就會播放由陳庭欣（Toby）主持的新喀里多尼亞努美阿篇。據資料顯示，新喀里多尼亞（法語：Nouvelle-Calédonie），是位於南太平洋的法國海外屬地之一，富有太平洋氣息之餘，還十分有法國風情。為了本次節目拍攝，Toby還事先操Fit自己，務求以最佳狀態示人。除此之外，她接受《香港01》訪問時更表示，事前也做足充分準備，帶了足足5套泳衣出發。今次各位真係大飽眼福啦！

陳庭欣表示，出發前節目監製亦沒有囑咐帶甚麼款式的泳衣。（受訪者提供）

有留意無綫旅遊節目《3日2夜》的朋友都知道，有陳庭欣的集數就代表有「福利」，而且還是相當多。如果以華欣、芭堤雅篇（16年7月2日，9日）以及斐濟篇（17年11月11日，18日）分別三套和4套泳衣出鏡的比率來看，可以預期她今次亦會換上多套泳衣，絕對不會「悶親大家」。不過，今次就可能會令大家有少少失望。她說：「今次好似得兩套，但係我就帶咗好多。因為天氣唔好，好多嘢都取消咗。劇組要求我帶三套，不過我就驚唔啱身或者其他嘢，所以都帶多咗兩套後備。」

陳庭欣話今次帶咗好靚衫去。（受訪者提供）

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有傳《3日2夜》在翡翠台播出後會減甜，對這次有沒有影響？「同之前比較唔覺冇咩特別改變喎，同之前拍嘅都係一樣，去嗰個地方做咩嘢，就要着適合嘅衫。不過除咗泳衣，我都有好多其他造型。因為呢個地方大家會陌生啲，對我嚟講唔係拍《3日2夜》我都唔知有呢個地方，所以今次我特登帶咗好多好靚嘅長裙去㗎。」

陳庭欣第一次主持《3日2夜》－華欣、芭堤雅篇：

+ 10 + 9 + 8

第二次主持－斐濟篇：

+ 5 + 4 + 3

第三次主持－新喀里多尼亞，努美阿篇：