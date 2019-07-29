傳張致恆欠前女友梁皓恩共10萬債項　將拍片向所有受影響人士認錯

現年34歲的藝人張致恆（Steven）日前突然在IG宣布婚訊，及後更貼出跟未婚妻雯雯和仔仔一家三口的照片，不過又旋即被爆原來一腳踏多船，除了雯雯、舊愛梁皓恩（April）外，Moon、C小姐和S小姐也與他有情侶關係。

Steven貼出一家三口的照片。（Instagram@stevencheung）

April在自己的IG貼了一張疑似是Steven背影的照片，並寫上了相當失落的字句，而且她也在Steven IG一家三口的照片下留言「我呢？你會唔會覺得你有嘢要同我講？你想逃避到幾時，一個電話都唔面對？你所有衫褲鞋襪同所有野都仲係我度，你嗰啲愛我嘅message呢？先幾日仲有喎？你仲爭我好多錢，right? 你唔打俾我嘅話，醫院見。」表示Steven尚拖欠她錢債，有報道指，April向他已發出最後通牒，要求他於7月30號之前還十萬欠款，據知，他欠的大部份是April跟他同居時代付的租金，而報道也指這幾日Stevn終於有聯絡April，並向她道歉。另一邊廂的C小姐在接受傳媒訪問時也透露Steven向她借了$3000未還。

April曾跟Steven拍拖。（IG圖片）

及後，本來Steven會跟關智斌（Kenny）以BOYZ的身份開紅館show，不過因事出突然，演唱會也被擱置。報道指，Steven有跟一向跟他老死的拍檔Kenny和同公司同事鄭希怡（Yumiko）求助借錢，兩個朋友都有義氣地幫手，而Steven也向朋友透露，現在希望努力改過，修心養性，好好照顧仔仔，一家三口平靜生活。報道又提及，Steven已經拍了一條短片，向被拖累的拍檔Kenny及目前所屬的邵氏道歉，也會同過去傷害過的女生認錯。《香港01》記者以短訊向Steven查詢，但他在截稿前未有回應。