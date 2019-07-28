張致恆入行後首位女友傅珮嘉高調曬幸福　公開甜蜜婚照賀結婚周年

曾自爆患有性上癮、現年34歲的張致恆 (Steven) 於周四（25日）在IG宣布已有未婚妻雯雯，並post了一家三口的合照，驚爆自己未結婚已做了爸爸，此時他卻突然被踢爆原來一腳踏多船，曾被他欺騙的受害人更紛紛出來爆料指控他。Steven即時形象插水，而Steven在圈中的第一位女朋友傅珮嘉，今日就於IG post了她與台灣老公周思甫十年前的一張婚照，高調甜蜜地放閃。她留言表示：「福利：十年前結婚照，真的只有這一千零一張，還是在負責攝影的，戴佩妮小姐家拍的，正是一張由人生中最重要的朋友，拍攝人生中最重要的伴侶的照片。趁10TH Anniversary公諸於世。」

Steven日前post了一家三口全家福。(ig@stevencheung圖片)

她續說：「紀念日當天完全提不起勁慶祝，還非常不識趣的，婉拒老公特地訂好晚餐的美意。最近心情一直是混濁的，五味雜陳百感交集，不過我內心深處，還是感恩滿滿的，認識我的都知道，姐人生最大成就，便是遇到對的人，所以再苦再難都不怕，因為你知道這個人是會陪你走下去的。謝謝你一直疼愛我。」未知是否近日受到Steven的負面報道影響了她的心情。

傅珮嘉post了她與台灣老公周思甫十年前的一張婚照。(ig@fufuamulet圖片)

傅珮嘉比Steven年長3年，她於04年與Steven拍拖共譜姊弟戀，當時Steven初出道。兩人拍拖三年，有傳是因為Steven背住傅珮嘉偷食女網友，更被爆出有露骨情慾短訊，導致兩人分手。Steven曾在訪問中表示傅珮嘉是他最對唔住的女朋友。傅珮嘉在2010年與宣布老公周思甫結婚，翌年誕下了兒子Jasper，擁有一個幸福美滿的家庭。無獨有偶，她老公的英文名也是叫Steven。

傅珮嘉現時生活幸福。(ig@fufuamulet圖片)

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