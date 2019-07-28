與張致恆疑似親密合照流出　蔣家旻：我覺得自己躺著也中槍

日前張致恆（Steven）突然在IG宣佈婚訊，不過後來卻被爆一腳踏多船，除了未婚妻雯雯、舊愛梁皓恩（April）外，Moon、C小姐和S小姐也與他有情侶關係。而今日又再傳出他跟舊愛莊端兒（Xenia）拍拖期間，跟藝人裕美和無綫小花蔣家旻（Angel）也曾有瓜葛，不過Angel就否認相關傳聞。但有雜誌今日找到疑似是Steven跟Angel的親密照片，令事情更峰迴路轉。

Steven日前post了一家三口全家福。(Instagram@stevencheung)

根據傳媒報道指Steven在跟Xenia拍拖期間，搭上Angel，後來Angel知道自己是第三者，傷心到有自殺念頭。不過，Angel就回覆傳媒否認有關事件，更表明不想再牽涉在這件事上，因為並不是事實，她又指自己跟Steven不熟，只是在工作上合作過兩次，沒有拍過拖。但今日又再有雜誌登出兩張疑似Steven跟Angel的合照，一張是男方從後攬實女方，女方更有嘟咀影相，另一張都是二人「頭貼頭」的合照，頗為親密。《香港01》記者聯絡Angel查詢，她以短訊回覆︰「呢張相我都唔記得咗幾時影， 但肯定係一大班人聚會嘅時候先影，嗰兩張相我自己係冇嘅， 莫講話拍拖，我哋連單獨出過街都無試過，我同佢一啲關係都冇， 所以我唔想再同呢一件事有任何關係。另外，我冇自殺亦都冇抑鬱， 大家唔需要為我擔心， 我覺得自己躺著也中槍。」再次澄清自己跟Steven沒關係。