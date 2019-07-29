【逃犯條例】TVB外牆現黑白直幡　李寶安出內部電郵：會嚴肅追究

無綫電視大樓的外牆昨日（28日）被人掛上4幅黑白色直幡，寫上「壓制聲音」、「泯滅良心」、「製造對峙」和「無線電視」。電視廣播行政總裁李寳安於今日向員工發信，表明絕不容許員工直接或間接干預新聞部工作，或將其政治傾向附加於工作上，並必會嚴肅追究；同時重申全力支持新聞部編輯自主，公正不偏，專業報道。

有人在TVB天台外牆掛上直幡，批評TVB「泯滅良心」。（網上圖片）

29日李寶安再向TVB員工發出內部電郵，除感謝新聞部同事緊守崗位，由6月至今一直如實報道衝突現場情況，並指無綫先後出現兩次有人張貼針對新聞部的標語：「近期發生兩宗有人在公司範圍內張貼針對新聞部的標語，相信是有個別員工，因個人政治取態而作出有關行為，加上少數別有用心的傳媒及競爭者推波助瀾，目的是打壓無綫電視新聞自由。他們一方面高舉新聞自由的旗幟，同時用盡手段打壓和抹黑無綫新聞，雙重標準，我們堅決反對。縱使個別員工有不同政治取態，我們絕不容許在公司內有類似行為，直接或間接干預新聞部工作，或將其政治傾向附加於工作上，公司絕不容忍，必會嚴肅追究。」

內部電郵的內容。(網上圖片)

雖然郵件今朝已發出，不過一直未有得到當事人證實，直到剛才，李寶安在接受其他傳媒訪問時承認該電郵，並指這是 internal memo(內部通告)，並指No further comment(沒有進一步的評論) 。

早前，TVB有不同部門的員工聯合貼出員工證，並附上字條強烈譴責無綫新聞自我審查。