TVB節目《睇新聞講英文》講壽終正寢一集被隱藏　遭網民鬧爆

香港最近一個月可說是相當令人心痛，由政府修訂《逃犯條例》開始，陸續引伸出不同的社會活動，日前更發生元朗白衣兇徒在元朗西鐵站進行無差別打人事件，令各界震怒。在這段期間，除了政府不停被市民指責，TVB也成為被攻擊的對象，網上不停有指TVB新聞部偏頗報道的言論，今日又發生一單!

於TVB網站翻查《睇新聞，講英文》的目錄，7月17日講「壽終正寢」的一集被下架。（TVB網站截圖）

事緣由主播梁凱寧和專欄作家褚簡寧主持的無綫新聞台節目《睇新聞，講英文》，一直不斷在新聞中找出一些港人比較少用的英文字去解說，在7月17日播出的一集，兩人正對特首林鄭月娥使用的「壽終正寢」作英文解說，本來相安無事，怎料有「連登」網民於今日發現該集在目錄中被下架，雖然片段仍未被TVB網站刪除，在Google搜尋《睇新聞，講英文》「壽終正寢」依然會找到該段影片，但已經不再放在目錄這些當眼位置，網民質疑TVB是否「自我審查」。本報向TVB公關部查詢事件，暫時未有回覆。

呢集講「壽終正寢」的節目片段仍可於網上找到，但官網目錄中則被下架。（《睇新聞，講英文》截圖）

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梁凱寧現在是TVB的一線主播。（片段截圖）

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有網民留言指，TVB這種舉動屬自我審查，又說當日有TVB記者認為TVB好中立：「send畀佢問吓佢點睇」。

翻查資料，壽終正寢是一個漢語成語，自明許仲琳《封神演義》第十一回，「紂王立身大呼曰：你道朕不能善終；你自夸壽終正寢；非侮君而何！」，指年紀很大才死，正寢指舊式住宅的正房，原指老死在家裡，現比喻事物的滅亡。