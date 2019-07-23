【元朗黑夜】何曼筠質問林鄭引網民讚好　無綫新一代記者正值上位

香港最近發生多單宗社會事件，除了遊行示威外，前日晚上於元朗有白衫兇徒拿起武器在街上和西鐵站進事無差別攻擊令人心寒，特首聯同一班高官召開記者招待會交代事件，包括前日示威者衝擊中聯辦和於元朗兇徒。林鄭表示，強烈譴責部分激進示威者，惡意包圍衝擊中聯辦大樓，公然挑戰國家主權，觸碰「一國兩制」底線，傷害民族感情，令全城憤慨，政府將依法追究。她又提及，元朗發生「令人震驚」的暴力行為，政府會全力調查，依法追究，予以強烈譴責。

林鄭與3名司長、保安局局長李家超及盧偉聰站在前排，其餘12名局長則排在後排。（張浩維攝）

在記者會上，有一名TVB女記者質問林鄭，問題是：「頭先一開頭譴責中聯辦行動後先講元朗襲擊係咪覺得塗鴉國徽緊要過元朗人身安全？另外你會唔會定性元朗事件為暴動？」林鄭指，定性對日後檢控工作沒有意義，以免再引起焦慮和誤會，每一個案件應由警務處調查，然後再經律政司不受干擾研究及決定是否檢控。至於為何記者會先交代中聯辦被損毀後，才談及元朗事件，她表示希望公眾不要這麼大焦慮，解釋「香港的治安好緊要，香港作為商業金融中心是好緊要，香港市民日常生活受到保障好緊要，但我相信每一位市民都認同，香港能夠繼續成功落實『一國兩制』亦非常緊要重要，甚至至為重要」，所以有些激進人士污損國徽，已踐踏「一國兩制」中一國原則，對香港傷害非常大。

何曼筠獲得網民力讚。(TVB新聞截圖)

這位TVB女記者的提問，立即引來網民為她喝彩，因為網上一直杯葛TVB的原因，就是覺得TVB新聞十分偏頗，但今次TVB女記者明顯問出網民心目所想，因此網民對她讚賞不絕，認為她不屈服於高層的壓力。這位女記者名叫何曼筠，活躍於TVB新聞部，經常於街訪片段露面。何曼筠畢業於城市大學，於2017年加入TVB進行實習，實習後有機會繼續於TVB做part time。其實何曼筠並不是第一次當上網上風雲人物，早於上年一次做街訪的時候，受訪者將TVB說成「ccTVB」，何曼筠立即在鏡頭前反了一次白眼，成為網民熱話。

上年，何曼筠於街上做訪問。（網上片段截圖）

即睇佢點樣即場翻白眼！

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何曼筠最令人印象深刻係佢嘅兔仔牙。（網上圖片）