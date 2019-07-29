鄭秀文演唱會慶功宴喊住拍片　木棍猛扑朱古力波勁興奮！

鄭秀文（Sammi）在剛剛結束了在紅館舉行一連13場的《#FOLLOWMi》演唱會，一連開13場實在是需要付出努力和汗水，今日Sammi在IG一連發放幾段相信是在慶功宴上拍的短片，見到Sammi感動到淚灑當場！

Sammi在演唱會慶功宴上感動得哭了出來。（Instagram影片截圖@sammi_chengsauman）

Sammi在一段片段中，越講越激動，更哽咽起來，淚灑當場，還有人幫她拭淚。影片中，她表示「好開心，因為呢個show真係得到好多人嘅幫忙」又多謝觀眾和幕後團隊的幫忙，非常激動。她也再留言強調是開心的感觸的眼淚，她說︰「慶功宴，一時開心到感觸，但絕對不是傷感哦，而是開心的眼涙。 感恩的涙。 感激的涙。這數月來，感覺自己的內在更沉穩更成熟和平靜。內心已進階到另一個階段。」

Sammi把巨型朱古力波打爛。（Instagram影片截圖@sammi_chengsauman）

另一條片，Sammi用力打爛一個巨型的朱力古波，裏頭是大量的小朱古力，相信是一眾好友和工作人員為她特別炮製的慶功禮物！Sammi在一眾歡呼聲下，表現得非常開心，興奮地打爛朱力古波，旁觀的朋友都話「咁大力嘅！」「係囉，你仲有力嘅。」她又不斷偷食朱古力，朋友起起哄高呼「Sammi！Sammi！」的時候，她表現high爆，看來完show後心情相當不錯。而她在字裏行間透露自己終於可以完全放鬆，上一次演唱會完全失聲，令她這一次個唱面對著巨大的壓力，表示「心理陰影其實很大，很怕又再一次令觀眾失望。終於，十三埸，聲音部份可說是完美過關。」另外一段就是她跟鐵樹蘭主音陳仕燊（Sunny）在聊天，她又感謝Sunny和鐵樹蘭的參與。

Sammi的尾場演唱會邀請了重量級嘉賓古天樂和王嘉爾。（Instagram@sammi_chengsauman）

其實今次Sammi的演唱會可以說是掀起全城熱話，不論是她表演和唱歌的部份，又或是舞台設計和服裝，和邀請的嘉賓都令歌迷大感驚喜，尾場更有古天樂開金口跟她合唱《默契》和《男朋友》，可以算是為《#FOLLOWMi》演唱會劃上完美的句號。

點擊下圖重溫一下Sammi在演唱會的精彩演出︰