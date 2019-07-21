【鄭秀文演唱會】MIRROR任嘉賓不敢跟主角攀談：Sammi氣場太勁！

MIRROR四位成員呂爵安（Edan）、邱傲然（Tiger）、邱士縉（Stanley）和李駿傑（Jeremy）今日（21/7）出席ViuTV新劇《娛樂風雲》於尖沙嘴某商場舉行的記者會，今次是四人首度拍劇，Jeremy坦言自身演技知識不足，所以MIRROR和ERROR一同接受ViuTV安排的演藝課程「補底」，而Edan亦慶幸《娛樂風雲》劇組會耐心指導他們如何演戲，亦沒有被工作人員責備，不過Stanley反而希望工作人員不要對他太過溺愛：「喺溫室裡面成長，出到去會做得更加唔好，變咗人哋對你好係理所當然，所以要提醒自己，出到去要更加醒目啲。」

ERROR與MIRROR的Edan、Stanley、Tiger和Jeremy今日出席ViuTV新劇《娛樂風雲》記者會。（葉兆康攝）

昨晚（20/7）MIRROR擔任鄭秀文演唱會嘉賓，合唱《火熱動感La La La》，引發全場女觀眾歡呼尖叫。Stanley透露經理人花姐事前通知他們擔任Sammi演唱會嘉賓時，12位成員均難以置信，正式登台表演前，MIRROR用兩星期時間加緊練習，所以他們有感今次準備非常充足，不過MIRROR指Sammi極具氣場，因而不敢和大前輩攀談。

【鄭秀文演唱會】MIRROR做嘉賓女粉絲暴動：希望將舞台分畀所有人

MIRROR慶幸首度拍劇獲工作人員關照，事前亦有上堂惡補演技。（葉兆康攝）

今次演出沒預告 Edan：今次演出好緊要！

對比四月擔任吳業坤演唱會，MIRROR認為今次演出能面對全新觀眾群，Edan表示：「上次坤哥演唱會有同歌迷講，所以佢哋有入場支持，不過今次冇同佢哋講，所以要面對全新觀眾，壓力會大啲，因為佢哋唔熟悉你，唔知有咩能力，所以今次表演好緊要，我哋畀咗好多心機去今次表演。」