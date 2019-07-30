前一線著名花旦踏入50歲竟愈來愈後生：件泳衣係25年前買

伍詠薇最近北上內地拍劇，雖然產量不多，但已經累積了不少新的人氣。最近可能放假，決定抽空做做運動，去泳池游水！見伍姑娘穿起泳裝，展露完美條線，雖然剛剛踏入50歲，不過伍姑娘各方面都依然保持十分好，可能有時做做運動，保持工作與生活的平衡，就是她的養生之道！

襯住夏天，緊係要游水！（IG@伍詠薇）

除了泳裝之外，伍姑娘也不忙於自拍，她在Instagram上寫道：「度假回來，先post吓水泡游水照先，失禮晒！唔識游水囉，所以狂自拍囉！」之後更有hashtag寫上「#好多泳池兼行幾步就到沙灘正到爆炸#光管姐學人曬太陽#件泳衣係25年前買仲著得落我恭喜自己#第一次用自拍神棍跑來跑去自拍又要忍住笑」

伍姑娘睇落真係愈來愈後生。（IG@伍詠薇）

+ 5 + 4 + 3

伍姑娘其後再post出自己的體重，更說：「一次沒對話之旅程分享 part 2我是魚王⋯⋯每餐都KO一條魚，多菜少肉🤟⋯⋯點解磅數會keep得貢穩定兼仲要跌磅呢⋯⋯唔話你知！」更加上hashtag：「#呢個世界邊有免費午餐#不過呢間Resort嘅中菜超正好好食#習慣咗旅行都要keepfit我有強迫症嘅#記得留意part3照片過幾日先發啦」

50kg都唔到！（IG@伍詠薇）