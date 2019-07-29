【任噏亂評】張致恆事件三日劇情突轉　只有一個方法全身而退

張致恆近日可以說是本地娛樂圈最強勁的風雲人物，不過我相信他自己並不想擔當這個頭銜，不然怎會到現在也像風一樣飄到不知哪裡。早前張致恆在社交平台宣佈自己將會和雯雯踏入人生的新階段，其家姐亦不諱言指出自己已成姑媽，令到張致恆在不久的時間再度出post，宣佈自己的孩子已經舉辦了「百日宴」。事件令娛圈中人震驚，不少人紛紛道賀，連前度莊端兒也大方祝福，並希望他以後「生生性性」。

張致恆早前突然在IG發文，有好消息傳出。（Instagram@stevencheung）

不過，令人震驚的是可謂一浪接一浪，在張致恆post完「百日宴」後，她的前度April梁晧恩立即在下方留言：「我呢？你會唔會覺得你有嘢要同我講？你想逃避到幾時，一個電話都唔面對？你所有衫褲鞋襪同所有野都仲係我度，你嗰啲愛我嘅message呢？先幾日仲有喎？你仲爭我好多錢，right? 你唔打俾我嘅話，醫院見。」

梁皓恩在張致恆post相的當晚11:00時左右，突然在IG發文，上載了一張疑似Steven背影的相片，之後寫上「May i know what's going on？點解忽然世界末日？」最令人擔心的是她Hashtag「我怕過唔到今晚」及「被偷走的那五年」；其實Steven入行以來戀情不絕，先後和鍾鍾舒漫、莊端兒，16年與舞台劇演員梁皓恩（April）公開戀情，早前就被拍得在內地與一女子在商場拉扯。(IG@dayofapril)

醜事通常也是一不離二、二不離三，今次也不例外，在April留言後，一位名為Moon的網友亦在張致恆IG上留言，並Tag上April，聲稱自己也是受害者之一：「他這些天也跟我說他愛我！唔該April覆IG私信。受害者不止你一個，宜家我度仲有兩個女仔等你。」其後，Moon在IG上載一張寫著「傷害別人之前，先想想，若是別人也這樣對你，你會是什麼感受」的圖片，並在文中吐露心聲：「我是真的睡不著，我真的不知道有多少個女孩子被玩的（得）團團轉，被大話精一直騙。人貴在有自知之明，抱歉你沒有。」

在April留言後，第二位受害者阿moon也跟着留言。(IG@stevencheung)

以下是moon力數張致恆不是的留言：

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繼後，藝人邵子風繼續在網上爆料，指April本身也是張致恆和莊端兒的第三者，而莊端兒竟然也是到了今時今日才在別人口中得知這件事，發生愈來愈大粒！受害人繼續出現，有位C小姐聲稱張致恆在消息公布前一日有向她道歉，指自己不能再與她一起，到Moon再次聯絡她時，她才知道事件有多個受害者，更以「搞三搞四」來形容張致恆，希望對方能夠站出來交代事情，勿再拈花惹草，又叫對方還錢，「佢問我借咗$3,000，話當晚還$2,000畀我，但到而家都冇還過」。

邵子風為大家整理時間線！(facebook截圖)

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現年33歲，任職航空公司的S小姐接受傳媒訪問時表示，自己認識了Steven將近18年，直至上年才在演唱會上再次見面。「因為細個已鍾意跳舞，喺學舞地方識，嗰時都係Puppy Love。」訪問中，S小姐更表示自己每星期也會和Steven見面，今年他到橫店拍戲時亦有做「跟得女友」結伴同行。她說：「我嗰時都有問佢有冇女朋友，佢都同我講佢同女朋友分咗手喇！」她更指自己如April一樣，也有借錢給Steven。「佢叫我幫佢買個喼，個喼5千幾蚊，但最後只係畀咗$2,500我。」

張致恆幾時先肯出嚟面對?(IG@stevencheung)

下圖為曾與張致恆與傳戀情或有承應戀情的女人：

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最令人哭笑不得的是，三位舊愛Moon、小S和小C也提到張致恆（Steven）哄女友的方法原來都十分相似，同一時間都會稱呼她們為「寶貝」、「老婆」，不時也會傳自拍照給她們。除工作照、運動照外，三位「舊愛」亦不約而同地收到Steven如廁時扮可愛的自拍照， 一隻手舉高電話，另一隻手則拉低上衣遮住重要部位，自己再看著鏡頭露出招牌式笑容。一相三用，真的十分「環保」。

原來Steven 能夠同時間欺騙所有女朋友的方法，就是將同一張相（或微調少許）然後發放給女友，讓女友相信他是在工作或是同男性朋友聚。(IG@stevencheung)

一連串的感情醜聞，首先英皇宣布擱置Boyz演唱會，繼而Boyz拍檔關智斌Kenny拍片含淚交代，再到張致恆內地後援會宣布割席，連facebook著名的波鞋群組都與張致恆割席，聲明剔除管理員身份。

十多年的紅館夢想突遭摧毀，連Kenny也禁不著流下男兒淚。 (Facebook影片擷圖)

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張致恆的內地後援會正式宣傳與偶像割席。（微博/@張致恆Steven後援會）

「張致恆偷食事件」發生後，他終在今天6時40分在IG上發聲明道歉，並對Kenny、公司作出道歉，他指：「我很後悔辜負了Kenny、公司。我的惡行傷害了所有人，即使對每位被傷害的人道歉，亦不會得到原諒。 但我仍然想對各位再說一次：我犯了錯，我對不起你們！我深切反省所有不負責任的行為，並真心悔改。很感激雯雯在了解過事情後仍然體諒我。我承諾會做一個負責任的人，好好照顧她和BB。 我會盡我所能去改過。我知道前面的路非常難行，希望各位能給我機會改過自新、重新做人。」

咁就夠了？(IG@stevencheung)

其實，作為一個藝人，感情糾紛極多而且有違社會道德，已經是一個非常差的榜樣，更令人慨憤的是，一連串的醜聞被爆出後，三天都沒有任何關於他的消息，連本身與他一同宣傳的Kenny也不知道當事人潛水到了哪裡去。先有錯在先，然後將所有責任卸給身旁的人，要別人為他默默承受，Kenny更沒有任何一句指證他的說話，只表示「佢係我一個好好嘅兄弟，亦係好好嘅手足，我相信佢會為咗自己嘅行為負返作為一個男人應有嘅責任。」人生遇到這個患難見真情的兄弟，張致恆還有臉躲在別人的身後嗎？如今唯一的辦法，出來認真道歉，宣佈退出娛樂圈，餘下的人生安安份份生生性性做一個好爸爸吧。