王嘉爾唔換衫趕入無綫錄影《Do姐有問題3》　有嘉賓同佢有淵源？

韓國男團GOT7香港成員王嘉爾Jackson近日在香港忙過不停，除了擔任Sammi鄭秀文演唱會嘉賓，又現身Do姐鄭裕玲、余迪偉和麻利主持的電台節目《口水多過浪花》，而本周一（29/7）則為他的蠟像揭幕，並接受各大傳媒訪問，事後他未有換衫便急急腳離開，究竟Jackson有乜嘢行程，衫都唔換都要趕過去呢？

27日，王嘉爾擔任Sammi鄭秀文演唱會嘉賓，令全場觀眾非常驚喜。（資料圖片）

29日，王嘉爾就為自己的蠟像揭幕。（資料圖片）

Jackson王嘉爾近日香港行程

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原來，王嘉爾當日為Do姐鄭裕玲和農夫主持的TVB節目《Do姐有問題3》錄影，Do姐在Instagram分享與Jackson見面的片段，一開始鄭裕玲先和王嘉爾擁抱，然後Jackson向農夫鞠躬和握手，Jackson更即場清唱農夫的《返老還童》，又賣口乖稱：「我最近有睇你部新劇㗎！」陸永和C君聞言非常開心：「唔怪得（Do姐）咁鍾意你啦！死啦，我而家都好鍾意你呀！」現場氣氛樂也融融。

王嘉爾之後趕往將軍澳電視城，錄影《Do姐有問題3》。（IG/@do_do_cheng）

Bob重提14年前舊事：有個細路打去電台話想做歌手！

當日嘉賓還包括Bob林盛斌，原來阿Bob本來有海外行程，為了見Jackson一面，阿Bob特意回香港錄影節目，還自爆與Jackson早已結下不解之緣：「14年前，有個細路打電話去我嘅電台節目，佢話希望第時大個咗可以做一個歌手，咁我好老實問佢屋企有冇米，有就去啦，佢以為我話食飯嗰d（啲）米，所以佢話有.........今日，我哋終於遇上。」見到Jackson夢想成真，阿Bob衷心恭喜對方，又叫Jackson繼續努力和加油！

至於Jackson接受TVB《娛樂新聞報道》訪問，不止稱自己是《新香蕉俱樂部》頭號粉絲，是他的兒時回憶，又指阿Bob是「我發歌手夢嘅開始」，Do姐更大爆Jackson指定阿Bob擔任嘉賓，兩人在TVB的化妝間相遇時，不禁感慨：「終於見面啦！」

當日嘉賓Bob林盛斌自爆十四年前已和Jackson結下不解之緣。（IG/@bob_lamshingbun）

王嘉爾同Do姐農夫見面逐格睇

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Do姐在訪問中指，王嘉爾之所以擔任《Do姐有問題3》嘉賓，原來是當事人自薦，Do姐笑言：「當時我含住啖飯，我即刻Lur返出嚟！」節目錄影後，Do姐又在Instagram大讚Jackson：「佢真係好受歡迎！各位都愛佢！節目好歡樂、溫馨同搞笑！一定要睇呀！」而王嘉爾亦有回覆：「Always blessed !!! Dodo姐姐」其實王嘉爾過往接受訪問時，多次提及希望可以參演TVB電視劇，如今能參與TVB綜藝節目，也算是圓了Jackson的小小心願。

Do姐大讚Jackson人見人愛，又稱今集《Do姐有問題3》不容錯過。（IG/@do_do_cheng）

Jackson、Do姐與農夫相遇片段