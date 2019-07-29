王嘉爾Jackson教粉絲如何與蠟像合照：錫錫就唔好喇！

港人韓星GOT7成員王嘉爾Jackson今天（30日），現身香港杜莎夫人蠟像館舉行的揭幕儀式，在傳媒及粉絲的見證下，為「自己」的首尊蠟像揭幕。 現場亦有近300名粉絲帶同「王」字燈牌，到場撐偶像。

全黑型格打扮的Jackson一出場，立即親民地與現場粉絲揮手打招呼。為了照顧現場不同的粉絲，Jackson不時用廣東話、普通話及英文對答，現場氣氛非常融洽。王嘉爾更即場教路粉絲，如果在蠟像館找到另一個「王嘉爾」時，要站在蠟像的右邊，並擺出Team Wang的手勢拍照。他更特別提醒粉絲：「錫錫個啲就唔好，我哋專業啲，Cool一啲！」又即場教粉絲擺蠟像的手勢。

王嘉爾Jackson回港，為自己的首尊蠟像揭幕。（葉兆康攝）

主持人亦有邀請4位粉絲上台，與Jackson進行近距離接觸。4人與王嘉爾一同擺起Team Wang手勢拍照，非常親民的他亦有與粉絲逐個擁抱和握手，大派粉絲福利，揭幕禮結束前，Jackson更走到台下，拿起手機與全場粉絲自拍，引來現場的尖叫聲不斷！向來非常識搞氣氛的他，又主動邀請主持人和在場媒體拍照。最後他講到：「希望鍾意王嘉爾嘅每一個人，當你想見我嘅時候，可以去蠟像搵『我』合照，我都會多啲返香港見大家見面。」