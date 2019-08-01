【多圖】NCT同期練習生Herin徐慧仁棄清純變性感　韓國網民勁震驚

韓國三大娛樂公司之一SM娛樂培養多個亞洲知名的歌手和組合，包括BoA、東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee、f(x)、Red Velvet、NCT等，但未能在SM娛樂出道的練習生亦有如恆河沙數，當中包括SM ROOKIES之一，曾參與Mnet選秀真人騷《偶像學校》的17歲英籍韓裔練習生Herin徐慧仁（音譯）。徐慧仁原本走清純可愛路線，最近卻轉走性感風格，令韓國網民大吃一驚。

Herin徐慧仁2014年成為SM娛樂出道預備隊SM ROOKIES成員，惟未能成功出道。（SM娛樂）

Herin於2017參加《偶像學校》，當時仍是走清純路線。（Mnet《偶像學校》）

回顧Herin《偶像學校》歷程

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以往徐慧仁在Instagram的照片衣着密實，充滿少女氣息，不過近日徐慧仁開始大曬豐滿上圍和纖腰，而且濃妝豔抹，將頭髮染成金色，跟以往「英倫甜心」形象截然不同，有網民對Herin形象大變感到衝擊，但亦有網民認為「比起強調像孩子一樣的清純美，這樣的打扮似乎更漂亮」、「現時年紀尚小，只是在尋找自我而已」，可見韓國網民對Herin的轉變有不同看法。

近日Herin開始大曬豐滿上圍和纖腰，而且濃妝豔抹，將頭髮染成金色，跟以往「英倫甜心」形象截然不同。（IG/@bonjavenue）

雖然Herin形象突變，但韓國網民似乎十分受落。（IG/@bonjavenue）

Herin近照

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Herin徐慧仁是誰？

徐慧仁2002年2月26日於英國曼徹斯特出生，2011年報名參加MBC《偉大的誕生2》歐洲海選，獲SM娛樂羅致旗下成為練習生。2014年，SM娛樂宣布徐慧仁、Red Velvet的Yeri在內4名女練習生加入出道預備隊SM ROOKIES，曾參演師姐Red Velvet的出道歌曲《Happiness》MV，又於翌年與當時仍是練習生的男團NCT成員Mark、Jeno、東赫、渽民、志晟等人參與Disney Channel節目《The Mickey Mouse Club》，最為人熟悉的，是曾與在玹合唱《A Whole New World》，其清澈亮麗的歌聲至今仍為人津津樂道。

2017年，徐慧仁參加《偶像學校》，同時意味着徐慧仁已離開SM娛樂，但徐慧仁最終以第22名被淘汰出局，無緣出道，之後徐慧仁回歸英國繼續生活。

SM ROOKIES時期，Herin獲SM娛樂力捧，包括參演節目《The Mickey Mouse Club》。（《The Mickey Mouse Club》畫面）