【香港亞洲流行音樂節】NCT 127推英文歌闖海外：盼拉近粉絲距離

香港亞洲流行音樂節昨晚（22/3）在會展盛大舉行，張敬軒、韓國男團NCT 127、內地歌手丁世光、日本歌手GACKT等人齊齊參與今次演出，在場有不少NCTzen（NCT粉絲）揮動應援棒，落力為偶像吶喊助威。NCT 127壓軸出場，連續表演《Regular》等三首歌曲，為當晚音樂節畫上圓滿句號。

NCT 127昨晚登上香港亞洲流行音樂節舞台演出。（葉詩攝）

NCT 127表演前接受香港傳媒訪問，坦言過往較少機會來港演出，今次很榮幸獲邀出席音樂節，希望能向粉絲傳達謝意，更得意學習廣東話「我愛你」冧粉絲。NCT 127稱欲多來香港欣賞景色和品嚐美食，最希望吃點心、蛋撻、雲吞麵等等。

NCT 127希望能抽空食盡香港美食，又特意學廣東話冧粉絲。（葉詩攝）

NCT 127近日展開世界巡迴演唱會，又特意錄製過往主打歌的英文版本進軍海外市場，希望拉近與粉絲之間的距離。在玹慶幸有機會和不同地方的NCTzen近距離交流，而Mark亦透露錄製歌曲時，成員之間互相指教英文發音，過程相當有趣。早前NCT 127更獲邀出席全美音樂獎和各大美國電視節目，在玹稱未來希望有更多機會和全世界的粉絲見面。

NCT 127最近積極進軍海外市場，還錄製英文版主打歌迎合海外NCTzen。（葉詩攝）

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