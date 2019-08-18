由六月開始至今社會動蕩，除了關心社會動向，大家也會留意港聞的報道主持質素和表現，譬如說香港電台時事節目《視點31》記者利君雅，近日來在記者會上向特首和警方採訪和提問方式，令一眾市民讚不絕口。相反娛樂主持方面普遍市民認為是一件輕輕鬆鬆與藝人談笑風生的工作，但是實施上是否真的是這樣？ 撰文：賴家杰 攝影：梁碧玲 短片：黃卓敏、李偉軒 場地及服裝贊助：Dainese HK@MF Jensen Automotive Limited 頭盔鳴謝：Shoei Helmet@嘉利貿易（國際）有限公司 藍芽攝錄機：Sena 10C Pro@安定電單車

林子博由亞視年代擔任《今日睇真D》的主持，到2008年轉戰TVB，擔任「娛樂新聞台」記者，「加起來（入行）30年喇！」經驗相當豐富。

談到最近令人印象深刻由子博採訪的新聞一定是和張敬軒那一則新聞。早前張敬軒早前收到粉絲的詐騙禮物後在網上分享這件被騙事件，事隔數天後軒仔出席活動時接受傳媒採訪時候談起這件「騙案」，而子博的訪問相當突出，全因他採用《警訊》的方式做採訪，他扮演「警察」主持，而張敬軒則飾演「受害人」，令不少觀眾留下深刻印象。

林子博以《警訊》方式採訪「長者騙案受害人」張敬軒（來源：TVB 娛樂新聞台 TVB Entertainment News）

由當年在亞視《今日睇真D》做記者開始，林子博轉眼已入行30年。（梁碧玲攝）

堅持擔任娛樂主播 林子博：拍劇份糧唔夠養家



子博在TVB的娛樂新聞台擔任主持其實年資並不是太長，他是2008年才開始做娛樂主持，只有十多年的時間，笑言娛樂主持這份工，他並非資深。他期間有參與電影電視的演出，但子博依然沒有放棄主持這份工作，對他來說是一種責任還是愛？他說：「其實主持對我嚟講係一份養家糊口嘅職業，點解咁講，因為如果我拍劇我真係要拍咗之後出街見到樣我先有得計Show，嚴格嚟講唔叫搵食，因為有得出鏡先有錢。同埋而家做主播係月薪，我可以用嚟養家。」

余德丞昏迷醫院做直播遭攻擊 林子博fb回應：做人要積口德！

+ 3 + 2

林子博2008年入轉到TVB的娛樂新聞台工作，擔任全職娛樂新聞記者和主播，反而甚少拍劇和擔任節目主持。「而家做主播係月薪，我可以用嚟養家。」（梁碧玲攝）

最難忘問淫照事件女事主：公司睇到嘩一聲！

這個年代電視台、網台、電台等是一個有無數主播的年代，尤其是娛樂主播每年不少人會加入。在這個主播年代子博覺得現今的主播大部份也沒有自己的風格，很多也是機械人問同一樣的問題。他說：「我一直都搵緊自己風格，以前做《今日睇真D》時候我係做一個不平則鳴嘅主持，遇到一啲唔高興嘅覺得呢個人做咗啲唔應該做我就要踢爆佢咁樣，我會係鏡頭鬧人。」

不過轉做了娛樂主持不可能在鏡頭罵人，始終娛樂新聞是娛樂大家，不能用一些打爛沙盤問到篤方式，子博直言曾經也因此受到公司「照肺」，他說：「我開始做娛樂主持時候有啲唔習慣，公司同事有人問我點解你問問題好似審犯咁，好記得做一個藝人嘅淫照風波（2008），我去訪問一個事主，去到問佢究竟你同邊個有冇發生性關係，呢個係好多觀眾嘅疑問嚟，影得呢啲相答冇性關係真係好難，公司睇到嘩一聲，仲搵咗公司S&P部門（Standards and Practices，確保節目內容符合廣播守則）嚟睇呢條片出唔出到街。」

日本3月試推無人駕駛的士 林子博曾被拒載：都係有人揸先敢坐

2008年剛任娛樂新聞台主播和記者時，曾經因為一條問題而驚動公司：「公司同事有人問我點解你問問題好似審犯咁，好記得做一個藝人嘅淫照風波（2008），我去訪問一個事主，去到問佢究竟你同邊個有冇發生性關係，呢個係好多觀眾嘅疑問嚟，影得呢啲相答冇性關係真係好難，公司睇到嘩一聲！」（梁碧玲攝）

上鏡一定要笑 「機場更」最難搞

子博強調其實每個主持應該要尋找一個屬於自己的風格，這樣才能突圍而出，「我依家做訪問乜都笑囉，笑就最穩陣，後期你見到我啲訪問主要都係笑多，如果唔笑我個樣就好惡。其實風格方面我係好鍾意講笑，好鍾意玩，我好少問一啲追貼新聞性嘅事。當然有一啲大事件發生當然要問啦，不過我覺得最難係我哋所謂嘅『機場更』，因為好似買大細一樣，佢係閘口出嚟你要即刻諗問乜，可能呢一樣對觀眾嚟講會覺得好簡單，但話簡單唔簡單囉。」

轉職娛樂新聞記者和主播多年，林子博坦言當今很多同行沒有個人風格：「個個都問同一樣嘢，問同一個問題，我成日都覺得，咁樣（做）係唔得㗎！」（梁碧玲攝）

30年主持經驗，絕對不是一個短的數字，當然會令擔任主播的工作熱誠減退，然言子博對自己有一定的要求，這方面一直在尋求改變中：「首先你唔可以對呢一行有厭惡，不斷有新鮮感，希望多啲人睇完有反應，有認同同有讚賞，自己就好開心。」