深田恭子被爆愛夜蒲激嬲社長男友　豪門婚事隨時告吹

36歲的日本女星深田恭子去年與KAT-TUN主將龜梨和也分手後，火速撻着41歲的地產大亨杉本宏之。兩人愛得高調，更被影到到金澤旅行兼做身體檢查，被指為結婚做準備。不過有傳兩人爆出感情危機，疑似是因為深田恭子經常夜蒲飲酒，令兩人關係變差，婚事隨時告吹。

雖然深田恭子已經36歲，但依然人氣不減，戲劇作品不斷。（IG@kyokofukada_official）

深田恭子憑藉甜美樣貌及玲瓏浮凸的身形，曾經俘虜了不少男粉絲。據日本傳媒報道，深田恭子原本打算在主演的日劇《魯邦的女兒》播出後，宣布結婚喜訊。不過她被爆經常相約好友去飲酒，更有不少男演員及年輕企業家出席酒局，男友發現後大感不滿，兩人感情陷入危機。

深田恭子一向有肉地，但擁有令不少女士羡慕的豐滿身材。（IG@kyokofukada_official）

深田恭子不時與好友聚會，有報道指她很愛夜蒲飲酒，令男友大感不滿。（IG@kyokofukada_official）

其實早前已經有報道指深田恭子的婚事遭事務所反對，因為杉本過去曾有兩段婚姻，第二任太太韓國女星吳世貞因懷疑對方有外遇才提出離婚，所以深田恭子所屬公司信不過杉本。兩人至今仍未和好，這樁婚事看來都危危乎。

深田恭子從15歲開始，每年都有推出寫真集。（《Palpito》寫真集）

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