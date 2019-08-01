「李鍾碩的女人」權娜拉是誰？　回顧女團成員變成韓劇主角之路

韓國傳媒今日（1/8）報道，現正服兵役的男神李鍾碩戀上前女團Hello Venus成員，現同屬A-Man Project的女演員權娜拉。韓國傳媒Newsis指出，Hello Venus成員介紹權娜拉給李鍾碩認識，李鍾碩對女方產生好感，其後為了將權娜拉羅致旗下，李鍾碩花了不少工夫，最終成功俘虜女方芳心。報道又指以公益兵身份服役李鍾碩不時被目撃與權娜拉約會，甚至被稱為「李鍾碩的女人」。不過，李鍾碩和權娜拉已經否認報道，並表示有關傳聞毫無根據。

今次一眾韓劇迷除了關心李鍾碩的感情生活之外，或許也浮現一個疑問：權娜拉是誰？

李鍾碩與權娜拉今日傳出緋聞，不過兩位當事人已經否認。（視覺中國／IG@hv_nara）

現年28歲的權娜拉2012年以女團Hello Venus成員身份出道，在組合中擔任副唱和門面，權娜拉外表出眾，所以不時有機會拍廣告和劇集，不過戲份較少，直至2017年，權娜拉參演SBS電視劇《奇怪的搭檔》，首度擔任第二女主角而嶄露頭角，之後權娜拉參演tvN《我的大叔》、SBS《致親愛的法官大人》，還有在KBS《監獄醫生》首度擔任女主角，其演技自然不做作，令權娜拉成為韓劇界新一代潛力股。

權娜拉（左）2012年以女團Hello Venus成員身份出道，組合於今年5月合約期滿解散。（視覺中國）

2017年，權娜拉參演SBS電視劇《奇怪的搭檔》，首度擔任第二女主角而嶄露頭角。（《奇怪的搭檔》海報）

權娜拉（左一）今年首度擔正演出韓劇《監獄醫生》，與南宮珉、權娜拉、 崔元英等實力派演員較量演技。（視覺中國）

今年5月8日，Hello Venus與所屬公司Fantagio合約到期，組合正式解散，權娜拉亦離開Fantagio，轉投李鍾碩成立的經紀公司A-Man Project，專注發展演員事業。今次李鍾碩和權娜拉之所以傳緋聞，或許因為權娜拉加入李鍾碩的公司，引發外界揣測。

或許近日權娜拉加入鍾碩成立的經紀公司A-Man Project，所以才傳出緋聞。（Getty Images）

睇圖繼續了解權娜拉