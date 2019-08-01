內地百日禁播非「主旋律」劇集　港星主演青春劇竟然有得留低

中國國家廣電總局電視劇昨日（7月31日）宣布「8月起停播所有娛樂性較強的古裝劇和偶像劇」，為期100日，期間只可以播放中央部門甄選的86套指定劇集，目的是為慶祝中國成立70周年。

在這指定的86套劇集中，大部份都是歌頌祖國，反映社會現狀，講述新時代中國人民追求美好生活的生動實踐，唱響團結奮進的新時代主旋律的題材，有新劇亦有舊劇，包括《可愛的中國》、《偉大的轉折》、《重慶談判》等等。

國家廣電總局指定的86套劇集名單。（微博截圖@影視圈豆豆）

雖然大部份都是一些革命、軍事以及農村發展等題材的劇集，但也有小部份是青春勵志劇，由一些偶像演員擔任主角，包括吳謹言、李治廷、張翰、李易峰、宋茜等，不至於太枯燥。

點擊下圖睇指定的部份青春勵志劇：

+ 5 + 4 + 3

對於今次停播的指令，網友反應不一，有網友表示：「沒毛病，正準備把電視扔了」、「我們吃、喝你不管，想看點自己喜歡的東西全管」、「強制性過猶不及」，也有網友認為這樣做很合理：「有86部可以選，而且不都是抗戰劇，什麼類型都有，祖國母親生日，放一些健康積極向上的劇集很合理」、「戲子誤國，早該整頓下娛樂行業了」、「百日展播啦，播放優秀題材有何不可」等等。

而網絡上有些媒體更整理出關注度較高的入選劇集，當中都不乏時下人氣很高的藝人，相信都值得大家期待。