《琅琊榜2》令黃曉明崩潰自覺冇天份演戲　導演為慳錢客串阿伯

曾風靡兩岸三地的電視劇《琅琊榜》，將男主角胡歌推上演藝事業高峰，二部曲《琅琊榜之風起長林》，男主角變成了黃曉明，他坦承在接演時壓力大，一度自認「做為一個演員我沒有天賦」，除了努力別無他法，雖然初期不被看好，直到播出後，廣受觀眾好評，也代表黃曉明表現獲得肯定。

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《琅琊榜》時隔2年後續集於2017年才推出，黃曉明坦言接演時「想很多」、壓力很大，在與《琅琊榜》團隊合作後，才發現擔心是多餘的，「因為這角色就是生活中的自己。」不過他也坦承自己沒有天賦，「演藝圈新人輩出，一定要調整好心態，什麼年紀做什麼事就好，除了努力精進自己別無他法。」

41歲的他，年輕一路看似披荊帶棘，其實內心戰戰競競，黃曉明說：「只靠努力和運氣還是會被淘汰，人生要經驗一些事，才能讓你再次成長，什麼年紀做什麼事就好。」。

黃曉明飾演的蕭平章在劇集中段便死去，當時令不少觀眾內心「乸住乸住」，已證明了大家對角色的喜愛（《琅琊榜之風起長林》劇照截圖）

另外，劇裡最大牌的「茄呢啡」竟是導演孔笙，除了規定台詞不能超過三句外，客串的角色是呆萌老伯，導演說：「其實是劇組太窮，且客串只是好玩，其實拍戲是挺苦的差事，所以每部戲我都想給大家調調情緒，且不會跑龍套的演員不是好導演。」也因為這個呆萌老伯角色，網友也給導演一個「孔萌萌」的封號。

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