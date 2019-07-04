再被指與Angelababy婚變　黃曉明終發怒：有下次就出律師信

Angelababy（楊穎）和內地男演員黃曉明於2015年結婚，並育有兩歲囝囝「小海綿」，婚姻生活美滿的他們是不少人心中的模範夫妻人選。不過近年二人卻屢次盛傳離婚消息，週二（2日）更加有人在網上大爆二人將會正式向外界公布離婚，引起網民激烈討論，黃曉明終於在昨日（3日）透過工作人員發聲，怒斥離婚傳聞，並表示如有下次就會作出提告。

黃曉明與Angelababy是不少人心中的模範夫婦。（視覺中國）

微博於週二晚上瘋傳一段對話，爆料者聲稱收到記者的可靠線報，大爆黃曉明和Angelababy要離婚的消息，更直指：「可能今日（即週二當天）官宣。」Angelababy方面當晚就經已否認傳聞，並表示：「太假了！」黃曉明方面亦在昨日透過工作人員直斥消息不屬實，並強烈警告網民：「如果再有下次就準備發律師函了！」他於3日亦在微博發文宣傳電影《烈火英雄》時，有網民留言表示「喜歡你and baby！」，黃曉明更親自回覆說：「謝謝，我也喜歡baby。」用行動粉碎婚變傳聞。

週二（2日）瘋傳一段對話指二人已離婚。（微博：@八組兔區一姐）

網上瘋傳二人已經離婚的消息。（微博：@八組兔區一姐）

黃曉明用行動粉碎傳言。（微博：@黃曉明）

事實上這次已經不是首次傳出「分訊」，雖然二人婚後頻頻曬恩愛，不過近來二人同框次數愈來愈少，兩人對上一次上傳合照已經是2017年11月，所以才令人覺得二人感情變淡。在2018年12月，有知情人士爆料指出二人因稅務問題感情變淡而離婚，當時Angelababy的工作人員否認，並稱只是假新聞一樁。近日亦有傳媒影到Angelababy出席家庭聚會時，只見她抱着囝囝「小海綿」出席，卻未見到黃曉明的蹤影，令外界猜度二人最終會否步向離婚的結局。

Angelababy與黃曉明已經很久沒有合照。（微博：@angelababy）

有圈中人稱二人離婚已經是圈中公開的消息。（微博：@八組兔區一姐）

雖然雙方已經極力澄清，但仍有不少網民認為二人確實有離婚的徵兆，紛紛表示「無分不起浪」、「有時候傳言不一定只是傳言」、「謠言爆出來多了總會變成真的」、「你們忘記宋仲基、楊冪這幾個經典的例子了嗎？」楊冪與劉愷威於離婚前同樣屢次傳出分訊，而且工作室更在前一天連番否認，隔天二人就宣布正式離婚，完美打臉。再加上數日前的宋仲基與宋慧喬，亦是一樣的模式，先傳分訊，再否認，然後再傳離婚，甚至在離婚前一個月依然在記者會上公開向宋慧喬示愛，到了真的宣布離婚消息時，大眾已不再覺得震驚，做好心理準備接受。

有網民認為Angelababy的離婚說與之前楊冪（左）的離婚經歷有相似之處。（微博：@angelababy）

Angelababy的好友楊冪（右）上年與劉愷威離婚。（微博：@angelababy）

+ 12 + 11 + 10

點擊觀看更多Angelababy與黃曉明的照片：