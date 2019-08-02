張致恆為偷食道歉關智斌唔Like　只有一位英皇歌手願意畀面

曾自爆患性上癮的張致恆（Steven）日前突然在網上宣布結婚和已誕一子，引來大批網友「畀Like」，但當大家發現未婚妻並非其舞台劇演員女友梁皓恩（April），而是Fans雯雯時，事件便急轉直下。繼April在網上怒斥張致恆欺騙感情後，Moon、S小姐和C小姐都相繼發聲，指男方一腳踏多船，不但累好友關智斌（Kenny）紅館夢碎，亦使張致恆被網友封為「雜食賤男」。

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四日前（29/8），張致恆在網上發道歉聲明，指自己辜負了Kenny、公司：「我的惡行傷害了所有人，即使對每位被傷害的人道歉，亦不會得到原諒。 但我仍然想對各位再說一次：我犯了錯，我對不起你們！」稱自己會反省、悔改的他又指好感謝未婚妻雯雯諒解：「我承諾會做一個負責任的人，好好照顧她和BB。 我會盡我所能去改過。我知道前面的路非常難行，希望各位能給我機會改過自新、重新做人。」

張致恆在7月29日發網上聲明道歉，指自己對不起大家。（Instagram/@stevencheung）

截至今日（2/8）下午，張致恆這份道歉聲明在Instagram上只獲得5000多人讚好，比他之前公開婚訊、全家福時少了一半。記者檢視讚好名單，發現只有少數藝人願意「畀Like」，幾乎所有英皇娛樂的歌星，包括容祖兒、「阿Sa」蔡卓妍和「阿嬌」鍾欣潼和好兄弟關智斌都沒有按讚。不過，凡事總有例外，總有人肯雪中送炭，點擊下圖觀看答案：