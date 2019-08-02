BIGBANG大聲6月急售出事大廈　或可賺超過3200萬港幣？

上月韓國天團BIGBANG成員大聲被爆出，旗下一大廈內有租戶非法經營色情場所，被傳媒和大眾質疑，作為業主的大聲或是共犯。雖然醜聞爆出後，大聲已發聲明堅稱自己並不知情，但卻又再被爆他在記者着手調查時候後，已急急腳以400億韓元（約2.6億港元）放售出事大廈。

上月尾大聲爆出醜聞，涉嫌在他名下的大廈內有人非法經營色情場所，並且提供性招待服務。當時大聲澄清自己購入大廈後，已隨即入伍當兵，因此對於事件不知情，只承認自己管理上出現問題。可是其後不少傳媒都不同意大聲的說法，表示業主在簽約前，必先有進行考察，質疑他是共犯的身份。昨天（1日）韓國傳媒《Channel A》再爆料指，早在6月記者到大聲大廈進行調查時，他已立即急售大廈。

記者在韓國樓盤網頁上，找到大聲出事大廈的放售廣告。（Channel A News截圖）

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《Channel A》在韓國樓盤網頁上，刊登着大聲名下出事大廈放售的廣告。當記者致電地產公司查詢時，對方竟以「不知道BIGBANG」回覆。可是當記者再次放蛇到地產公司查詢時，對方態度180度大轉變，承認大聲放售大廈外，更大爆當中有一組人處理出售事項，希望儘快把大廈出售。記者更大爆由今年3月開始調查事件後，在新聞未報道前，大聲就急於6月出售大廈。2017年大聲以310億韓元（約2億港元）購入大廈，若以400億出售的話，他仍能於兩年間賺取50億（約3200萬）的利益。

大聲被爆出急售出事大廈，未知是否如韓媒所講「身有屎」呢？（Naver）