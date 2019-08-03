嚴選TVB新晉小鮮肉　校草冠軍肌肉型男應有盡有

無綫電視在1971年起每年都會開辦一期藝員訓練班（藝訓班），培育過眾多超級巨星，1974年第三屆藝訓班有影帝周潤發、第四屆藝訓班有名導杜琪峰、第十屆藝訓班有影帝劉德華、第十一屆藝訓班有粱朝偉、周星馳等，可說十分星光熠熠。自2015年起藝訓班不作公開招募，改為內部招募，直至2017年才恢復對外招募，是為第29期藝員訓練班，而當中的學員亦開始在小屏幕上演出，一起認識一下這些不同類型的小鮮肉！

吳子沖（Felix），28歲（Instagram／@ngccf）

生日：1991年12月13號

身高：187cm

吳子沖在香港公開大學社會科學系畢業，在校期間已兼職時裝模特兒，曾在2013年參加「大專校花校草大選」並獲得冠軍；同年跟當時是男女朋友關係的「2019年度香港小姐競選」參賽者蔡嘉欣開設網上時裝店，目前已結束營業。吳子沖在這屆藝訓班的畢業生中，算是戲約最多的一位，先後參與過《愛．回家之開心速遞》、《BB來了》、《兄弟》、《鐵探》、《白色強人》等大熱劇集，未播出的《極道怪咖》、《降魔的2.0》、《飛虎之雷霆極戰》他亦有份參演。

吳子沖在這屆藝訓班的畢業生中，算是戲約最多的一位，大概是演陽剛男性角色又得、憂鬱小生亦得。（Instagram／@ngccf）

+ 4 + 3 + 2

梁百川（Patrick）（Instagram／@pat_lpc）

生日：6月19號

星座：雙子座

專長：Gap Band（guitar、vocal、bass、drum）、 作曲、VO Talent

嗜好：音樂、駕駛、釣魚

梁百川的樣子與羅天宇有幾分相似，看他的個人社交媒體，有不少使用樂器的照片或影片，有彈鋼琴的、有打鼓的、有彈結他的，有些更是自彈自唱，甚是有才華。在電視劇方面，他演出過《是咁的，法官閣下》，而《她她她的少女時代》和《解決師》則尚未播出。

梁百川會彈鋼琴的、打鼓、彈結他，有時更會自彈自唱，甚有音樂天份。（Instagram／@pat_lpc）

+ 4 + 3 + 2

鄒兆霆（Anthony）（Instagram／@chow.st）

生日：3月4號

星座：雙魚座

專長：健美、做運動、煮野食

嗜好：煮野食、戶外運動、健身、飼養寵物

鄒兆霆有拍過電視劇、亦擔任過《我們香港變幻時》的節目主持；看他的個人社交媒體，似是正在努力操練身材，連遊船河期間都不忘操肌！

鄒兆霆透露自己正在努力操練身材，經常在他的個人社交媒體看到他操肌的照片！（Instagram／@chow.st）

+ 4 + 3 + 2

邵展鵬（Terence）（Instagram／@terencesiu421）

生日：4月21號

星座：金牛座

專長：溜冰、射擊、跨欄

嗜好：演戲、看電影、旅行

邵展鵬拍攝了不少廣告；有參與拍攝但未播出的電視劇包括：《愛美麗狂想曲》、《網絡騙案》、《解決師》；他還參與了電影《舞可能》的拍攝，並擔任其中一位男主角。

邵展鵬參與了少年題材電影《舞可能》的拍攝，搭檔一眾年青演員，並在電影中擔任其中一位男主角。（Instagram／@terencesiu421）

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吳天佑（Antonio），26歲（Instagram／@ng_tinyau）

生日：1993年2月10號

星座：水瓶座

專長：彩妝造型設計

嗜好：健身、日本文化、時裝造型

吳天佑天生貪靚愛化妝，立志成為星級化妝師；現在是《流行都市》唯一一位年輕男新力軍，在藝訓班畢業後，憑著帥氣的外表和健碩的身材成功獲得電視劇演出機會，先後參演過《愛．回家之開心速遞》、未播新劇《C9特工》及《機場特警》等……吳天佑還是一個愛狗之人，養了三隻法國鬥牛犬，為狗狗開設IG帳戶之餘還帶著牠們一起開廠。

吳天佑天生貪靚愛化妝，看來經常需要打扮的藝人這個職業真的挺適合他。（Instagram／@ng_tinyau）