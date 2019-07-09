肖戰、王一博《陳情令》雙男主CP勁有愛　成新一代高流量小鮮肉

內地劇集《陳情令》播出首週網路點擊量超過5億，是大陸近期最Hit的古裝劇。該劇由內地新一代高流量鮮肉肖戰與王一博主演，兩人古裝扮相超高顏值，被封為「2019古裝男神」。劇中兩人兄弟情深，肖戰調皮逗趣有如劇中角色，而王一博典雅端正，兩人個性反差萌，集集互動撒糖、圈粉無數。

肖戰、王一博在《陳情令》的古裝扮相極有睇頭（《陳情令》劇照）

肖戰與王一博「忘羨」CP勾起觀眾腐女心爆棚，日前卻爆出兩人長達9分鐘對話的影片，以天氣太熱作為話題，結果卻演變成兩人明暗互嗆，王一博指肖戰軋戲，肖戰則反擊：「算一算通告單誰待在劇組時間最久？」又指王一博頻繁地錄綜藝節目，21歲的王一博嗆肖戰年紀大他6歲，卻老是欺負他，兩人唇槍舌戰好比宮鬥現場，網友直呼：「短短9分鐘影片比50集戲劇還要精彩，好像在看『宮心計』。」

按圖看新一代「流量小鮮肉」肖戰、王一博《陳情令》「甜蜜互動」▼

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但也有網友認為「打是情罵是愛」，另外一個曝光的花絮中，肖戰與王一博在片場打鬧，王一博下手挺狠，卻一下都沒打中肖戰，反而是挨了肖戰3拳，雖然挨打，最後還是勾手合照，讓網友大呼可愛，覺得兩人只是好友間打鬧罷了。

《陳情令》描述肖戰飾演的魏無羨與王一博出演的藍忘機相遇斬妖除魔，肖戰劇中個性活潑調皮，王一博戲裡卻是堪稱「省話一哥」，網友細數他每集台詞，甚至有些集數不超過10句。

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