與麥長青相隔27年再度同台　朱茵感激入行時對方幫助：佢係我伯樂

內地綜藝節目《熟悉的味道》第四季即將收官，最新一集邀請朱茵擔任嘉賓，以「委託人」的身份出現，講述人生路上最感激的人，披露背後的故事。而她最感謝的對象就是她的第一個伯樂——麥長青（麥包）。

節目上，朱茵講述自己初入行的經歷，她於1991年加入TVB，以學生身份擔任兒童節目《閃電傳真機》主持人，麥包也是其中之一，是朱茵的前輩，兩人因此結緣。朱茵透露，當年剛入行時，發現麥包很有個性：「大家都是希望順利收工的心情，但麥包就覺得『不行，這樣不順』，很堅持自己。」麥包對於內容的堅持，深深地影響了朱茵：「我很喜歡跟他合作，因為這個兒童節目是我第一份工作，機位那些我不太懂，但他會教我，這個很難得。」她續指：「因為你不是一個Model，人家給你什麼你就照着念，麥包很破格，所以他是挺影響我的。」

除了朱茵同麥長青，《閃電傳真機》的主持還有黃智賢、張沅薇、譚玉瑛、駱俊文等。（《熟悉的味道4》截圖）

朱茵憶述當年同麥包一齊出外景，因為她不小心入鏡，導致被罵，令她感到很委屈：「我記得麥包應該也在我身邊，他有安慰我，所以跟他搭檔沒有壓力。」不過兩人在《閃電傳真機》之後，並沒有其他合作，朱茵向大家介紹時，也親切稱呼麥包為老師，直言「他是我的伯樂」。兩人隨即還在節目中即興表演了一段兩分鐘的短劇，劇情多次反轉，令在場的主持人同演藝界新人都拍爛手掌，為之驚歎。而這也是朱茵同麥長青相隔27年再次合作，實屬難得，大家也希望再見到二人的作品。

朱茵與麥長青在節目中即興表演。（《熟悉的味道》截圖）

雖然入行多年，但麥包認為明星和演員是不同的：「演員是一定可以演戲的，等於廚師，你不會做菜怎麼叫廚師呢？所以這是我們應該的本分。」他透露由訓練班畢業後，拍攝劇集《季節》，演員有萬梓良，麥包說：「那天我比化妝時間還早了半個小時去，一進攝影棚，萬梓良就匆匆跑出來『訓練班，你遲到了』。」麥包當時也嚇一跳，萬梓良繼續對他說：「記住，以後不要這樣。」便去換衣服，麥包笑言自己整個人都在震。

當年由訓練班畢業後，尚為新人的麥包在劇集《季節》中跑龍套。（《熟悉的味道4》截圖）

除此之外，麥包還大爆朱茵在1992年與周星馳拍攝《逃學威龍2》的秘密。當時有一幕朱茵戴著Cap帽，身穿粉色冷衫出場時，左手遮住一隻眼，原來這個造型是有原因的：「那個時候她的眼睛，生了一粒很大的暗瘡。」令人哭笑不得。