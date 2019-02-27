楊冪同朱茵AI換臉以假亂真　「扮演」94年版黃蓉惹爭議？

內地花旦楊冪因飾演2006年內地版《神雕俠侶》中的「郭襄」而嶄露頭角，其後以古裝玄幻劇《仙劍奇俠傳三》中「唐雪見」一角人氣急升，2011年憑藉內地清宮劇《宮》爆紅，影視作品也逐漸增多，2017年劇集《三生三世十里桃花》為其事業再創高峰。儘管表演經驗豐富，不過楊冪的演技始終被人詬病，日前有一段她「扮演」黃蓉的片段，在網絡引起很大爭議。

最近，有網友通過AI技術，將朱茵在1994年TVB版《射雕英雄傳》中扮演「黃蓉」的臉換成楊冪，除了朱茵的面型無變，五官都變作楊冪。不過，視頻中的「黃蓉」形象生動，依然俏皮可愛、靈動活波，表情同原版如出一轍，簡直以假亂真。

經過移花接木後的兩位「黃蓉」對比，表情如出一轍，以假亂真。（視頻截圖）

點擊下圖睇更多「換臉」後的楊冪版黃蓉：

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這段視頻在網絡引起熱議，網友們驚呼「毫無違和感」，笑言「楊冪表情要真有那麼豐富就好了」，更調侃到：「以後流量明星們再也不用擔心自己的演技，AI可以全部解決。」不過，有不少網友認為這是侵權行為，而且細思極恐：「如果利用這樣的技術製作某些非法影響，可想而知危害會多大，普通人可能也逃不過，甚至更多的犯法行為，非常恐怖。」對此，有律師回應，如果用這項技術把明星的臉換在不雅視頻中，將涉嫌侵犯肖像權和名譽權。另一方面，楊冪官方粉絲團也特別貼文，表示擔憂這項技術的廣泛使用，希望廣大網友能理性對待。

楊冪官方粉絲團就時間作出回應，如果技術廣泛應用，不止對藝人，可能對社會民眾也會造成很大傷害，望廣大網友理性對待。（微博截圖）

據悉，這段視頻由內地bilibili網站一位叫「換臉哥」的UP主（指在影片網站、資源網站等地上載影片、音頻或其他資源的人，即投稿人，華語圈中常指（但不限於）彈幕影片網站中的投稿人）製作，作者肖先生也有作出回應，稱：「製作視頻主要用於技術交流，並無營利行為。」並表示影片已下架。

視頻在網絡不停發酵，事態發展嚴重，作者表示視頻已經下架。（微博圖片）