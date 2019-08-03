姜麗文當住男友面向偶像自稱單身　對方不怒反笑勁大方

秦沛一向是圈中出名的好爸爸，父兼母職獨力湊大一對子女姜文杰（Benjamin）和姜麗文（Lesley），與仔女關係非常好，盡最大的努力給予他們所需，包括追星，之前已經促成過一次阿女與偶像「見面」，令阿女非常感動，今次秦沛又再次推波助瀾，讓阿女見多偶像一次。Lesley更當住男友柏豪面前向偶像表示自己仲單身，好在柏豪唔嬲之餘仲大笑出來，非常大方。

姜麗文在IG分享爸爸秦沛再次促成她與偶像「見面」，不過笑得最幸福的是秦沛啊。（IG截圖）

有沒有試過在父母面前提過某種食物好吃，便會觸發他們的神經，然後接下來成個星期家裡都會出現同一款食物？這是父母愛的表現，秦沛深知阿女鍾意彭于晏（Eddie），近月跟對方合作由許鞍華執導的電影《第一爐香》，早於5月底開鏡時便已第一時間，通過FaceTime讓阿女與男神「見面」，令 Lesley 驚喜到喊。

事隔兩個多月，秦沛再次促成阿女與偶像見面，他原本想約Eddie同阿女一齊食飯，不過Lesley太怕醜婉拒，席間又再問阿女想唔想FaceTime，不過Lesley還是覺得太尷尬，所以又再婉拒，秦沛仍是不放棄，主動打給阿女，並表示Eddie真的不介意，Lesley又可以再一次同偶像FaceTime喇！

Lesley第一次跟偶像彭于晏FaceTime，在沒有心理準備下父親給她這麼大的驚喜，事後表示後悔當時沒有化妝。（IG圖片／lesleychianglove）

當時Eddie問Lesley身處何方，她答跟男友柏豪在車上，不過她又搞笑表示二人未結婚，所以仍屬單身，男友聞言大笑，表現非常大方。而Lesley亦在IG補飛，大讚柏豪是世上最正最靚仔最有才華的男朋友，仲表示自己愛對方多於Eddie。雖然Lesley口裡說不，但見到偶像笑到見牙唔見眼，不過從她在IG上載的三人同框截圖中看來，笑得最幸福的是爸爸秦沛啊！因為阿女幸福，就是父親最大的幸福。

姜麗文向彭于晏表白後，轉頭即在IG補鑊，讚到男友柏豪天上有地下無。（IG圖片／lesleychianglove）

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